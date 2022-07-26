В Барнауле пройдет турнир по футболу памяти Геннадия Смертина

В шестой раз в Барнауле состоится турнир по футболу памяти Геннадия Смертина. Соревнования пройдут с 1 по 5 августа на футбольном поле школы им. Смертина.

В масштабном турнире на Алтае примут участие свыше 100 юных футболистов со всей России.

Церемония открытия турнира состоится 1 августа в 17:00 на стадионе школы Алексея Смертина по адресу: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12в.

В торжественном мероприятии примут участие родственники Геннадия Ивановича, представители Правительства края, администрации города Барнаула, АКЗС, а также ветераны «Динамо».

Детский турнир по футболу «Памяти Геннадия Ивановича Смертина» Всеволод Клещев

После открытия гости и болельщики фестиваля смогут пообщаться с известными футболистами, взять у них автограф и сделать фото на память.

Участие в турнире примут восемь команд: Академии «Динамо» имени Л.И. Яшина из Москвы, Воронежа, Владивостока, Барнаула, Республики Дагестан, спортивной школы «Бердск», футбольного клуба «Новосибирск», футбольного клуба «Алтай».

Для юных участников запланировали развлекательную программу в дни проведения турнира, обзорную экскурсию по Парку спорта и по городу Барнаулу.