В воскресенье, 14 февраля, на базе отдыха «Славное» (ул. Широкая просека, 15) в Барнауле состоится ежегодная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2021». Участвовать в ней могут все желающие.

Дети до 17 лет участвуют только с допуском от врача и с письменным разрешением родителей.

Участники от 18 и старше также должны иметь допуск от врача или личное письменное подтверждение ответственности за собственное здоровье.

Регистрация пройдет с 09:00 до 11:45. На ней вручат нагрудные знаки и фирменные шапочки.

Старты и дистанции лыжников

12:00 — 2 км — VIP — мальчики и девочки 2007−2010 года рождения , семьи , люди с ограниченными возможностями здоровья,

— 2 км — VIP — мальчики и девочки 2007−2010 года рождения семьи люди с ограниченными возможностями здоровья, 13:00 — 5 км — юноши и девушки 2003−2005 годов рождения,

— 5 км — юноши и девушки 2003−2005 годов рождения, 14:00 — 10 км — мужчины и женщины 2002 года рождения и старше.

После соревнований, в 15:30, организаторы наградят тройку призеров, самого юного и самого старшего участника, а также семью-победителя.