Дети до 17 лет участвуют только с допуском от врача и с письменным разрешением родителей.
Участники от 18 и старше также должны иметь допуск от врача или личное письменное подтверждение ответственности за собственное здоровье.
Регистрация пройдет с 09:00 до 11:45. На ней вручат нагрудные знаки и фирменные шапочки.
Старты и дистанции лыжников
- 12:00 — 2 км — VIP — мальчики и девочки 2007−2010 года рождения, семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья,
- 13:00 — 5 км — юноши и девушки 2003−2005 годов рождения,
- 14:00 — 10 км — мужчины и женщины 2002 года рождения и старше.
После соревнований, в 15:30, организаторы наградят тройку призеров, самого юного и самого старшего участника, а также семью-победителя.