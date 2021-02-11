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Спорт

В Барнауле пройдет всероссийская гонка «Лыжня России — 2021»

В воскресенье, 14 февраля, на базе отдыха «Славное» (ул. Широкая просека, 15) в Барнауле состоится ежегодная всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2021». Участвовать в ней могут все желающие.

Лыжня России в Барнауле. 9 февраля 2014.
Лыжня России в Барнауле. 9 февраля 2014.
Олег Богданов

Дети до 17 лет участвуют только с допуском от врача и с письменным разрешением родителей.

Участники от 18 и старше также должны иметь допуск от врача или личное письменное подтверждение ответственности за собственное здоровье.

Регистрация пройдет с 09:00 до 11:45. На ней вручат нагрудные знаки и фирменные шапочки.

Старты и дистанции лыжников

  • 12:00 — 2 км — VIP — мальчики и девочки 2007−2010 года рождения, семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья,
  • 13:00 — 5 км — юноши и девушки 2003−2005 годов рождения,
  • 14:00 — 10 км — мужчины и женщины 2002 года рождения и старше.

После соревнований, в 15:30, организаторы наградят тройку призеров, самого юного и самого старшего участника, а также семью-победителя.

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