В Барнауле с аншлагом открыли обновленную «Титов-Арену»

Как сообщили организаторы, до 28 сентября болельщики раскупили 4 тыс. билетов, часть из которых были проданы через интернет. Очереди в кассу в день открытия не прекращались с самого утра — люди постоянно подходили и приобретали билеты.
Перед самим матчем у дверей Дворца собрались огромные толпы.
Судя по многочисленным отзывам и восторженным постам в соцсетях, обновленная «Титов-Арена» пришлась людям по душе.
Что пожелал губернатор?
Среди почетных гостей был и губернатор Алтайского края.
«Поздравляю с началом сезона, с первой игрой в обновленном Дворце спорта „Титов-Арена“. Выражаю благодарность всем, кто внес вклад в то, чтобы мы здесь сегодня встретились и могли болеть за наших игроков», — сказал глава региона.
Вместе с ним поприветствовать болельщиков и игроков вышел мастер спорта, заслуженный тренер СССР, главный консультант Управления сборных команд России Игорь Тузик. В конце своей речи он сказал, что надо бы и губернатора поставить на коньки, видимо не знав, что Виктор Томенко уже занимается хоккеем.
Чем закончилась игра?
Матч «Динамо-Алтай» против курганского «Юниора» проходил при полных трибунах очень драматично. В основное время игроки не смогли выявить победителя, переведя все в овертайм.
На счастье, в первой пятиминутке сильнее оказались хозяева. Итоговый счет 4:3, «Динамо-Алтай» одерживает первую историческую победу на своем новом домашнем льду. Следующий матч команда проведет сегодня, 29 сентября. Время начала матча в 17:00.