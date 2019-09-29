В Барнауле с аншлагом открыли обновленную «Титов-Арену»

28 сентября барнаульский Дворец зрелищ и спорта, который теперь носит имя «Титов-Арена», открыли для посетителей. Посмотреть на новую ледовую площадку и обновленную команду пришли около 5 тыс. зрителей. Такого столпотворения на хоккее не было со времен «Мотора».

Как сообщили организаторы, до 28 сентября болельщики раскупили 4 тыс. билетов, часть из которых были проданы через интернет. Очереди в кассу в день открытия не прекращались с самого утра — люди постоянно подходили и приобретали билеты.

Перед самим матчем у дверей Дворца собрались огромные толпы.

Судя по многочисленным отзывам и восторженным постам в соцсетях, обновленная «Титов-Арена» пришлась людям по душе.

Что пожелал губернатор?

Среди почетных гостей был и губернатор Алтайского края.

«Поздравляю с началом сезона, с первой игрой в обновленном Дворце спорта „Титов-Арена“. Выражаю благодарность всем, кто внес вклад в то, чтобы мы здесь сегодня встретились и могли болеть за наших игроков», — сказал глава региона.

Вместе с ним поприветствовать болельщиков и игроков вышел мастер спорта, заслуженный тренер СССР, главный консультант Управления сборных команд России Игорь Тузик. В конце своей речи он сказал, что надо бы и губернатора поставить на коньки, видимо не знав, что Виктор Томенко уже занимается хоккеем.

Чем закончилась игра?

Матч «Динамо-Алтай» против курганского «Юниора» проходил при полных трибунах очень драматично. В основное время игроки не смогли выявить победителя, переведя все в овертайм.

На счастье, в первой пятиминутке сильнее оказались хозяева. Итоговый счет 4:3, «Динамо-Алтай» одерживает первую историческую победу на своем новом домашнем льду. Следующий матч команда проведет сегодня, 29 сентября. Время начала матча в 17:00.