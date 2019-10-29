Разбор. Для кого сделали бесплатным вход в отремонтированный Дворец зрелищ и спорта

1 Для кого снизили цены?

Билеты по 150 рублей вместо 250, как раньше, теперь могут приобретать пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий и ветераны вооруженных конфликтов. В кассах им надо предъявить соответствующие удостоверения.

Также 150 рублей стоит билет для детей до 10 лет. Родителям надо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка.