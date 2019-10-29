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29 октября 12°C

Разбор. Для кого сделали бесплатным вход в отремонтированный Дворец зрелищ и спорта

Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» запустил новую билетную программу. Вход на домашние игры команды, которые проходят во вновь открывшемся Дворце спорта «Титов-Арена», стал дешевле. Для каких категорий болельщиков, читайте в нашем разборе.

Как открывали дворец спорта "Титов-Арена"
Как открывали дворец спорта "Титов-Арена"
Дмитрий Лямзин
1 Для кого снизили цены?

Билеты по 150 рублей вместо 250, как раньше, теперь могут приобретать пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий и ветераны вооруженных конфликтов. В кассах им надо предъявить соответствующие удостоверения.

Также 150 рублей стоит билет для детей до 10 лет. Родителям надо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка.

2 Кто проходит на хоккей бесплатно?
Как открывали дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot;
Как открывали дворец спорта «Титов-Арена»
Дмитрий Лямзин

Сюда относятся несколько категорий граждан:

  • ветераны ВОВ и приравненные к ним лица;
  • инвалиды I группы;
  • дети до 3-х лет;
  • дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах и школах-интернатах при предварительной подаче групповой заявки;
  • дети-инвалиды и сопровождающие.

Этим людям при получении билетов в кассах надо предъявить удостоверения, предоставляющие право на льготу.

3 Как заказать билеты оптом?

Теперь у организаций есть возможность делать коллективные заявки на хоккей. В этом случае билеты привезут прямо в офис. Предложение действует для юридических лиц, минимальное количество билетов — от 20 штук, оплату можно произвести по безналичному расчету. Можно приобрести билеты как на одни матч, так и на серию игр.

4 Когда ближайшие матчи «Динамо-Алтай»?

Барнаульская команда проведет ближайшие домашние игры 2 и 3 ноября в 17.00 и 5 ноября в 19.00. Соперником наших хоккеистов станет «Кристалл» из Саратова, один из фаворитов первенства ВХЛ.

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