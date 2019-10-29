Разбор. Для кого сделали бесплатным вход в отремонтированный Дворец зрелищ и спорта

Билеты по 150 рублей вместо 250, как раньше, теперь могут приобретать пенсионеры, инвалиды, участники боевых действий и ветераны вооруженных конфликтов. В кассах им надо предъявить соответствующие удостоверения.
Также 150 рублей стоит билет для детей до 10 лет. Родителям надо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка.
Сюда относятся несколько категорий граждан:
- ветераны ВОВ и приравненные к ним лица;
- инвалиды I группы;
- дети до 3-х лет;
- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах и школах-интернатах при предварительной подаче групповой заявки;
- дети-инвалиды и сопровождающие.
Этим людям при получении билетов в кассах надо предъявить удостоверения, предоставляющие право на льготу.
Теперь у организаций есть возможность делать коллективные заявки на хоккей. В этом случае билеты привезут прямо в офис. Предложение действует для юридических лиц, минимальное количество билетов — от 20 штук, оплату можно произвести по безналичному расчету. Можно приобрести билеты как на одни матч, так и на серию игр.
Барнаульская команда проведет ближайшие домашние игры 2 и 3 ноября в 17.00 и 5 ноября в 19.00. Соперником наших хоккеистов станет «Кристалл» из Саратова, один из фаворитов первенства ВХЛ.