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Спорт

В Барнауле сняли эпичное видео во время экстремальных гонок на снегоходах

8 января на городском пляже в Барнауле прошли первые экстремальные гонки на сноубайках и снегоходах ALFAMAN SNOWMO. В турнире приняли участие 30 спортсменов, он прошел без зрителей, но с онлайн-трансляцией. Видео о том, как это было, опубликовано на youtube-канале ZackkkBarnaul.

Гонки на снегоходах
Гонки на снегоходах
СС0

Ранее сообщалось, как житель Алтайского края пытался купить снегоход, но наткнулся на мошенников и потерял больше 200 тысяч рублей

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