В Барнауле сняли эпичное видео во время экстремальных гонок на снегоходах

8 января на городском пляже в Барнауле прошли первые экстремальные гонки на сноубайках и снегоходах ALFAMAN SNOWMO. В турнире приняли участие 30 спортсменов, он прошел без зрителей, но с онлайн-трансляцией. Видео о том, как это было, опубликовано на youtube-канале ZackkkBarnaul.