В Барнауле собрались сильнейшие военные страны, чтобы бить друг друга руками и ногами

Турнир проводится в регионе уже седьмой год и является мастерским — его победители после успешных выступлений могут получить звание мастера спорта.
В 2015 году барнаульский турнир был признан лучшим в нашей стране среди всех соревнований Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою.
В этом году на Алтай приехали более 120 бойцов из 12 регионов России.
Алтайский край будут представлять лучшие спортсмены из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска.
25 октября в спорткомплексе «Победа» (ул. А. Петрова, 146-г) начались предварительные бои. 26 октября в 14.00 стартуют финалы, эту часть соревнований откроет губернатор края Виктор Томенко.
Справка
Владимир Шаманов — бывший главнокомандующий ВДВ (2009−2016 годы). В настоящий момент возглавляет комитет Госдумы РФ по обороне. В Барнауле он проживал на улице Мамонтова, пишет «Алтайский спорт». Мама Владимира Шаманова — Галина Евгеньевна — многократная чемпионка края по лыжным гонкам, легкой атлетике и велосипедному спорту.