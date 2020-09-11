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В Барнауле состоится чемпионат России по биатлону

11−13 сентября 2020 г. в состоится девятый по счету летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «МАСТЕРС».

Огневой рубеж.
Огневой рубеж.
Фото предоставлено организатором

Чемпионат представляют более 60 участников из 17 городов и 11 регионов России.

В первый день соревнований, 11 сентября, состоится Большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами, во второй день суперспринтерская гонка с четырьмя огневыми рубежами, в третий день командная гонка.

Командная гонка.
Командная гонка.
Фото предоставлено организатором

Награды и ценные призы получат участники, занявшие призовые места в каждой из 4-х возрастных групп.

Огневой рубеж.
Огневой рубеж.
Фото предоставлено организатором

Место проведения чемпионата России: биатлонный комплекс, находящийся по адресу г. Барнаул, ул. Власихинская, 69-Л.

Организаторы: Министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Барнаульский пивоваренный завод, Федерация биатлона Алтайского края, Барнаульская федерация биатлона, Агрохолдинг «Гудвил».

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