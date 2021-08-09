В Барнауле состоялись первые детские соревнования по летнему биатлону

В прошедшие выходные в городе Барнауле на биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва по адресу ул. Власихинская, 69 Л, состоялись открытое первенство среди юношей и девушек 2007 -2010 г. р. по летнему биатлону, посвященное «Дню физкультурника».

Открытое первенство среди юношей и девушек 2007 -2010 г. р. по летнему биатлону.

Это — первые детские соревнования по летнему биатлону в спортивной истории нашего города.

Юные биатлонисты использовали в стрельбе современные и уникальные пневматические винтовки «Пионер 345 К», приобретенные в количестве 20 экземпляров, благодаря Гранту Президента России по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ».

Уникальность такого мобильного комплекса состоит в том, что его можно развернуть и подготовить к эксплуатации в течении 30 минут. Мобильность и короткое время развертывания, мобильного биатлонного позволяет проводить соревнования по пневматическому биатлону практически на всех спортивных площадках городов и районах Алтайского края.

Открытое первенство среди юношей и девушек 2007 -2010 г. р. по летнему биатлону. Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона

На соревнования вышли юные спортсмены, представители Республики Алтай, ДЮСШ Бийского района, г. Заринска, Ребрихинского района, Барнаульской федерации биатлона, а также команда Алтайского училища олимпийского резерва.

В первый день состязаний — 7 августа, стартовала спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь, показали хорошую подготовку — и стрелковую, и общефизическую — иными словами — всё, что необходимо для биатлона.

Открытое первенство среди юношей и девушек 2007 -2010 г. р. по летнему биатлону. Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона

Победителями в своих возрастных группах стали: Кожевин Михаил (МАУ Заринск биатлон), Белякова Екатерина (Республика Алтай), Беспаликов Евгений (АУОР Барнаул), Лыжина Екатерина (Барнаульская федерация биатлона).

8 августа состоялся самый интересный вид программы — смешанная эстафетная гонка. Команды состояли из двух девушек и двух юношей, первыми в эстафетных составах стартовали два этапа девушки, затем эстафету заканчивали 2 этапа юношей. Кроме победителей и призеров, которые традиционно награждаются в эстафетах, был учрежден специальный приз «За волю к победе», от предпринимателей семьи Линьковых, который получила команда АУОР Барнаул, за 7 место в эстафете младших юношей и девушек.

Открытое первенство среди юношей и девушек 2007 -2010 г. р. по летнему биатлону. Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона

Победители и призеры в эстафетах: 2009 — 2010 г.р. Младшие юноши и девушки 1 место ДЮСШ Бийского района ( Даньшина Диана , Лощинина Алиса , Даньшин Константин , Щербаков Михаил).

Даньшина Диана Лощинина Алиса Даньшин Константин Щербаков Михаил). 2 место Барнаульская федерация биатлона.(Лыжина Екатерина , Потапова Софья , Каврыжников Александр , Токарев Макар).

Потапова Софья Каврыжников Александр Токарев Макар). 3 место ДЮСШ Бийского района-2 ( Гончарова Злата , Домичек Валерия , Зяблов Иван , Колпащиков Кирилл). 2007 — 2008 г.р. Средние юноши и девушки 1 место МАУ Заринск биатлон ( Трефилова Виктория , Кукина Елизавета , Чехонацких Тимофей , Кожевин Михаил

Трефилова Виктория Кукина Елизавета Чехонацких Тимофей Кожевин Михаил 2 место ДЮСШ Бийского района ( Золотарева Екатерина , Рассказова Полина , Власов Александр , Кульгуськин Андрей)

Золотарева Екатерина Рассказова Полина Власов Александр Кульгуськин Андрей) 3 место Республика Алтай ( Градобоева Арина , Градобоева Милена Республика Алтай , Адыбасова Евгения , Белякова Екатерина)

Открытое первенство среди юношей и девушек 2007 -2010 г. р. по летнему биатлону. Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона

Организаторы соревнований выражают благодарность, за помощь и поддержку в проведении соревнований: Локтеву Сергею Александровичу — председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Романову Сергею Ивановичу — директору сети магазинов «Спортивный Мир», Линьковым Екатерине и Виктору, Глумову Борису Германовичу — директору магазина «Чемпион», АКСОО «Федерация Спортивного Ориентирования Алтайского края», а также постоянному партнёру соревнований — ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» — за информационную поддержку.