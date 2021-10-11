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Спорт
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В Барнауле состоялся показательный забег в рамках проекта «Мобильный биатлонный комплекс «Алтай»

В прошедшую субботу на биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва состоялся показательный забег по биатлону «Мастера спорта», организованный Барнаульской федерацией биатлона и координатором проекта Натальей Гузеватовой.

Координатор проекта &quot;Мобильный биатлонный комплекс &quot;Алтай&quot; Гузеватова Наталья.
Координатор проекта «Мобильный биатлонный комплекс «Алтай» Гузеватова Наталья.
ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»

Это мероприятие — очередной этап реализации проекта «Мобильный биатлонный комплекс «Алтай», выигравшего президентский грант в начале года. В забеге выступали лучшие спортсмены Алтайского края, среди которых были не только представители биатлона, но и спортивного ориентирования, лыжных гонок и легкой атлетики, а всего на старт вышли 13 опытнейших спортсменов.

Участники показательного забега Мастера спорта.
Участники показательного забега Мастера спорта.
ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»

На соревнованиях использовался инвентарь и спортивное оборудование, приобретенное на средства Президентского гранта. Как показали эти старты, новый инвентарь доступен и прост в обращении, т.к. и легкоатлеты, и ориентировщики, и лыжники быстро освоили новые винтовки «Пионер 345 К», показав хорошие результаты в стрелковой подготовке.

Победители и призеры.
Победители и призеры.
ГСОО «Барнаульская федерация биатлона»

Итоги соревнований: первое место занял представитель лыжных гонок Вяткин Алексей, второе место — биатлонист Бабояков Артём, а третье место, показав при этом безупречную стрельбу, занял представитель лёгкой атлетики Поендаев Вячеслав.

Информационную поддержку соревнованиям традиционно оказал «Барнаульский пивоваренный завод».

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