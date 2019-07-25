В Барнауле стартует летний чемпионат по биатлону среди ветеранов

Чемпионат России по биатлону среди ветеранов пройдет в Барнауле с 25 по 28 июля на Лыжно-биатлонном комплексе училища олимпийского резерва. В этом году комплект наград разыграют и среди женщин.

Дистанции будут традиционные. Организаторы решили не отступать от классики биатлона: гонка, спринт, эстафета.

Первые комплекты медалей разыграют уже 25 июля в спринте и впервые — среди женщин. Пока зарегистрировалось пять спортсменок. Всего будет четыре комплекта медалей — 12 медалистов.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 70 человек — представители 16 городов и 13 субъектов РФ.

Ждут и именитых гостей. В Барнаул должен приехать Владимир Шипулин, отец известного биатлониста, олимпийского чемпиона Антона Шипулина, а также олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Тарасов.

Виктор Селютин,

главный судья соревнований:

Еще одно нововведение: в 2019 году вновь создана организация Союз ветеранов биатлона Алтайского края, которую возглавил ветеран краевого биатлона Сергей Локтев. Союз сегодня в числе организаторов этих соревнований.

Также соорганизатором выступило министерство спорта Алтайского края, Федерация биатлона Алтайского края и традиционный партнер — Барнаульский пивоваренный завод.

Чемпионат России по биатлону среди ветеранов пройдет в Барнауле. Анна Зайкова.

Призовой фонд в этом году «такой же хороший, как и в прошлом году», отметили организаторы. Медалистам подарят бытовую технику.