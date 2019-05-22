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В Барнауле стартует третий сезон программы здорового образа жизни «ПАРК СПОРТА»

Летом 2019 г. в Барнауле стартует третий сезон уникального проекта: программа здорового образа жизни «ПАРК СПОРТА». Жители города, вне зависимости от физической подготовки и возраста, абсолютно бесплатно могут участвовать в городских тренировках. Программа направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечения горожан к систематическому занятию спортом. Тренировки будут проводить профессиональные тренеры и фитнес инструкторы.

Городская тренировка.
Городская тренировка.
фото: Парк спорта Барнаул.

Базовыми направлениями программы выбраны актуальные фитнес направления 2019 г.: функциональный тренинг, tabata, strong by zymba, mind & body.

Тренировки будут проводиться в современном динамичном формате, с музыкальным сопровождением. Время каждой тренировки 50 мин.

Презентация программы состоится 25 мая в 12.30 в Парке спорта.

Период проведения бесплатных городских тренировок: с 4 июня по 1 сентября 2019 г.

Организаторами проекта выступили:

  • Парк спорта А. Смертина,
  • Комитет по физической культуре и спорту Барнаула,
  • Индустриальный район г. Барнаула,
  • Алтайский краевой фонд «Социальные инициативы».

Партнеры проекта:

  • Сеть фитнес клубов «К2 sport»
  • Компания «На спорте»
  • Радиостанция Dfm Барнаул
  • «Легенда жизни»

График тренировок еженедельно:

  • Вторник 19.30 — Функциональный тренинг
  • Среда 19.30 — Strong by zymba
  • Четверг 19.30 — Tabata
  • Воскресенье 10.00 — Mind & body

Вступай в команду программы «Парк спорта», и получи возможность бесплатных тренировок под открытым небом!

Локация: Парк Спорта А. Смертина, ул. Энтузиастов 12в.
Е-mail: parksporta@mail.ru
Вконтакте: Парк спорта Барнаул
Инстаграм: @parksporta22

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