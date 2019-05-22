В Барнауле стартует третий сезон программы здорового образа жизни «ПАРК СПОРТА»

Летом 2019 г. в Барнауле стартует третий сезон уникального проекта: программа здорового образа жизни «ПАРК СПОРТА». Жители города, вне зависимости от физической подготовки и возраста, абсолютно бесплатно могут участвовать в городских тренировках. Программа направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечения горожан к систематическому занятию спортом. Тренировки будут проводить профессиональные тренеры и фитнес инструкторы.