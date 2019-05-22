В Барнауле стартует третий сезон программы здорового образа жизни «ПАРК СПОРТА»

Базовыми направлениями программы выбраны актуальные фитнес направления 2019 г.: функциональный тренинг, tabata, strong by zymba, mind & body.
Тренировки будут проводиться в современном динамичном формате, с музыкальным сопровождением. Время каждой тренировки 50 мин.
Презентация программы состоится 25 мая в 12.30 в Парке спорта.
Период проведения бесплатных городских тренировок: с 4 июня по 1 сентября 2019 г.
Организаторами проекта выступили:
- Парк спорта А. Смертина,
- Комитет по физической культуре и спорту Барнаула,
- Индустриальный район г. Барнаула,
- Алтайский краевой фонд «Социальные инициативы».
Партнеры проекта:
- Сеть фитнес клубов «К2 sport»
- Компания «На спорте»
- Радиостанция Dfm Барнаул
- «Легенда жизни»
График тренировок еженедельно:
- Вторник 19.30 — Функциональный тренинг
- Среда 19.30 — Strong by zymba
- Четверг 19.30 — Tabata
- Воскресенье 10.00 — Mind & body
Вступай в команду программы «Парк спорта», и получи возможность бесплатных тренировок под открытым небом!
Локация: Парк Спорта А. Смертина, ул. Энтузиастов 12в.
Е-mail: parksporta@mail.ru
Вконтакте: Парк спорта Барнаул
Инстаграм: @parksporta22