Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 мая 20°C

В Барнауле установили шахматный рекорд

В Барнауле проводится детский «Кубок Алтая», в нем участвуют 260 мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 15 лет. Краевая шахматная федерация сообщает, что столь массового турнира в регионе не было с советских времен.

Детский «Кубок Алтая» в Барнауле.
Детский «Кубок Алтая» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Детский «Кубок Алтая» проводится в Барнауле в девятый раз и имеет статус этапа детского Кубка России. Обычно в нем участвовали 100−120 юных шахматистов. Однако в этом году организаторы столкнулись с наплывом желающих поиграть в шахматы. Причем приехавшие ребята представляют самые разные регионы России — от Москвы до Республики Тыва.

Краевой шахматный клуб на улице Гоголя не смог вместить всех участников турнира. Поэтому организаторам пришлось срочно договориться с соседним торговым центром, который предоставил бесплатно еще два игровых зала. Там играют самые юные участники соревнований — мальчики и девочки до 9 лет.

Турнир продлится до 9 мая. Отметим, что призовой фонд составил более 110 тысяч рублей. Победители и призеры турнира, помимо кубков и медалей, получат солидные денежные вознаграждения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость