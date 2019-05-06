В Барнауле установили шахматный рекорд

В Барнауле проводится детский «Кубок Алтая», в нем участвуют 260 мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 15 лет. Краевая шахматная федерация сообщает, что столь массового турнира в регионе не было с советских времен.

Детский «Кубок Алтая» проводится в Барнауле в девятый раз и имеет статус этапа детского Кубка России. Обычно в нем участвовали 100−120 юных шахматистов. Однако в этом году организаторы столкнулись с наплывом желающих поиграть в шахматы. Причем приехавшие ребята представляют самые разные регионы России — от Москвы до Республики Тыва.

Краевой шахматный клуб на улице Гоголя не смог вместить всех участников турнира. Поэтому организаторам пришлось срочно договориться с соседним торговым центром, который предоставил бесплатно еще два игровых зала. Там играют самые юные участники соревнований — мальчики и девочки до 9 лет.

Турнир продлится до 9 мая. Отметим, что призовой фонд составил более 110 тысяч рублей. Победители и призеры турнира, помимо кубков и медалей, получат солидные денежные вознаграждения.