В Барнауле в 4 раз состоится турнир памяти Геннадия Смертина

Турнир проводится ежегодно, начиная с 2016 года, и посвящен памяти Геннадия Смертина — отца известных футболистов Евгения и Алексея Смертиных.
На турнире в этом году встретятся команды: «Рассвет», г. Красноярск, «Динамо», г. Москва, «Полимер», г. Барнаул, «Динамо», г. Барнаул, «Алтай», г. Барнаул, «Кайрат», г. Алматы (Казахстан).
В прошлом году победителями стали игроки футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина, г.Москва.
Церемония открытия турнира состоится 19 августа в 18.00 на фестивальной площадке Парка Спорта А.Смертина. В церемонии примут участие родственники Геннадия Ивановича, представители Правительства Алтайского края и администрации города.
Приглашаем всех, кто любит футбол, стать болельщиками и зрителями турнира! Маленьким будущим чемпионам очень нужна ваша поддержка!
Место проведения: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12 В.
Проект реализуется за счет средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.