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В Барнауле в 4 раз состоится турнир памяти Геннадия Смертина

С 19 по 24 августа 2019 года на территории Парка спорта Алексея Смертина состоится детский турнир по футболу «Памяти Геннадия Ивановича Смертина», среди мальчиков 2007 года рождения, в рамках международного фестиваля футбола.

Детский турнир по футболу «Памяти Геннадия Ивановича Смертина»
Детский турнир по футболу «Памяти Геннадия Ивановича Смертина»
Всеволод Клещев

Турнир проводится ежегодно, начиная с 2016 года, и посвящен памяти Геннадия Смертина — отца известных футболистов Евгения и Алексея Смертиных.

На турнире в этом году встретятся команды: «Рассвет», г. Красноярск, «Динамо», г. Москва, «Полимер», г. Барнаул, «Динамо», г. Барнаул, «Алтай», г. Барнаул, «Кайрат», г. Алматы (Казахстан).

В прошлом году победителями стали игроки футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина, г.Москва.

Церемония открытия турнира состоится 19 августа в 18.00 на фестивальной площадке Парка Спорта А.Смертина. В церемонии примут участие родственники Геннадия Ивановича, представители Правительства Алтайского края и администрации города.

Расписание игр
Расписание игр
Всеволод Клещев

Приглашаем всех, кто любит футбол, стать болельщиками и зрителями турнира! Маленьким будущим чемпионам очень нужна ваша поддержка!

Место проведения: г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12 В.

Проект реализуется за счет средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

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