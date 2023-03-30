30 марта
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Спорт

В Барнауле впервые за два года пройдут международные соревнования. Как это возможно?

В сентябре в Барнауле проведут «Алтайскую регату». Престижные соревнования по разным видам гребли в этом году пройдут на Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко, носить они будут статус международных. В Барнаул приедут сильнейшие спортсмены с разных континентов. Что ждать спортсменам и зрителям, читайте в разборе altapress.ru.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
1 Что такое Кубок братьев Агеевых

Первые соревнования по гребле братья Агеевы — Александр и Андрей — начали проводить еще в 2001 году в городе Волжском, где когда-то сами занимались греблей. В 2017 году к организаторам присоединились олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко. В это же год Кубок «переехал» из Волгоградской области в Москву.

В 2022 году на гребном канале в Крылатском Агеевы и компания собрали более одной тыс. участников из 33 регионов России и восьми стран мира и разыграли почти 290 комплектов наград.

Соревнования Агеевы проводят как летом на открытой воде, так и зимой по индор-гребле в помещении.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
2 Что будет в Барнауле

Соревнования в Барнауле будут называться «Алтайская регата». В этом году они пройдут в рамках Кубка братьев Агеевых. Соревноваться спортсмены будут в течение трех дней — с 15 по 17 сентября.

Гонки будут объединять три вида гребли — байдарки и каноэ, драконы и SUP-борды.

3 Кто из спортсменов приедет

Как рассказал altapress.ru Юрий Шамков, председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края, ожидается визит спортсменов из более чем 16 стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Средней Азии и Африки. Всего около 36 человек.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Переговоры с топовыми гребцами сейчас ведутся, по некоторым из них уже есть подтверждения.

Ожидается, что в соревнования на лодках-драконах и сапах примут участия не менее 300 гребцов из России и Белоруссии.

4 Что ждать зрителям

Проводить масштабные соревнования по гребле в Алтайском крае умеют. Это было доказано в 2018 году на Кубке Чемпионов, когда в Барнаул приехали лучшие иностранные гребцы. И в 2021 году на этапе Кубка мира, который посетило 300 спортсменов из 57 стран и более 25 тыс. зрителей.

Развлекательная программа «Алтайской регаты» еще полностью не утверждена, но уже понятно: включать она будет все лучшее, что проводилось раньше — это концерты, розыгрыши и различные активности для зрителей.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Этап Кубка мира по гребле в Барнауле.
Дмитрий Лямзин
5 Какие еще планы на будущее

В 2023 году Алтайский край может подать заявку на проведение Спартакиады учащихся. Если ее одобрят, еще через год Барнаул примет молодых спортсменов до 17 лет по четырем видам — гребле, шахматам, дзюдо и кикбоксингу.

Спартакиада учащихся традиционно проходит очень масштабно. Только по гребле соревнования собирают по 300−400 участников.

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