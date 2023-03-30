В Барнауле впервые за два года пройдут международные соревнования. Как это возможно?

Первые соревнования по гребле братья Агеевы — Александр и Андрей — начали проводить еще в 2001 году в городе Волжском, где когда-то сами занимались греблей. В 2017 году к организаторам присоединились олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко. В это же год Кубок «переехал» из Волгоградской области в Москву.
В 2022 году на гребном канале в Крылатском Агеевы и компания собрали более одной тыс. участников из 33 регионов России и восьми стран мира и разыграли почти 290 комплектов наград.
Соревнования Агеевы проводят как летом на открытой воде, так и зимой по индор-гребле в помещении.
Соревнования в Барнауле будут называться «Алтайская регата». В этом году они пройдут в рамках Кубка братьев Агеевых. Соревноваться спортсмены будут в течение трех дней — с 15 по 17 сентября.
Гонки будут объединять три вида гребли — байдарки и каноэ, драконы и SUP-борды.
Как рассказал altapress.ru Юрий Шамков, председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края, ожидается визит спортсменов из более чем 16 стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Средней Азии и Африки. Всего около 36 человек.
Переговоры с топовыми гребцами сейчас ведутся, по некоторым из них уже есть подтверждения.
Ожидается, что в соревнования на лодках-драконах и сапах примут участия не менее 300 гребцов из России и Белоруссии.
Проводить масштабные соревнования по гребле в Алтайском крае умеют. Это было доказано в 2018 году на Кубке Чемпионов, когда в Барнаул приехали лучшие иностранные гребцы. И в 2021 году на этапе Кубка мира, который посетило 300 спортсменов из 57 стран и более 25 тыс. зрителей.
Развлекательная программа «Алтайской регаты» еще полностью не утверждена, но уже понятно: включать она будет все лучшее, что проводилось раньше — это концерты, розыгрыши и различные активности для зрителей.
В 2023 году Алтайский край может подать заявку на проведение Спартакиады учащихся. Если ее одобрят, еще через год Барнаул примет молодых спортсменов до 17 лет по четырем видам — гребле, шахматам, дзюдо и кикбоксингу.
Спартакиада учащихся традиционно проходит очень масштабно. Только по гребле соревнования собирают по 300−400 участников.