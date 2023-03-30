В Барнауле впервые за два года пройдут международные соревнования. Как это возможно?

1 Что такое Кубок братьев Агеевых

Первые соревнования по гребле братья Агеевы — Александр и Андрей — начали проводить еще в 2001 году в городе Волжском, где когда-то сами занимались греблей. В 2017 году к организаторам присоединились олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко. В это же год Кубок «переехал» из Волгоградской области в Москву.

В 2022 году на гребном канале в Крылатском Агеевы и компания собрали более одной тыс. участников из 33 регионов России и восьми стран мира и разыграли почти 290 комплектов наград.

Соревнования Агеевы проводят как летом на открытой воде, так и зимой по индор-гребле в помещении.