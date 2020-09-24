В барнаульский Дворец спорта «Титов-Арена» зрители смогут ходить как в кинотеатр

1 Как будет проходить рассадка?

Дворец спорта «Титов-Арена» после проведенного в прошлом году капитального ремонта имеет около 4,2 тыс. посадочных мест. Согласно санитарному регламенту, максимальная загрузка на играх не должна быть больше 50%. таковы требования Роспотребнадзора.

Чтобы не создавать ажиотажа, руководство клуба просит болельщиков позаботиться о покупке билетов заранее: продажи на сайте клуба уже стартовали.

Занимать места можно будет через сидение, на расстоянии друг от друга.