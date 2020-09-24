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Спорт

В барнаульский Дворец спорта «Титов-Арена» зрители смогут ходить как в кинотеатр

С 23 сентября стартовала новая билетная программа хоккейного клуба «Динамо-Алтай», которую болельщики давно ждали. Теперь покупать билеты можно по секторам и по местам, как в кино. Мало того, зрителей ждет еще несколько новшеств. О ценах, билетах и ближайших матчах, читайте в разборе altapress.ru.

Как открывали дворец спорта "Титов-Арена"
Как открывали дворец спорта "Титов-Арена"
Дмитрий Лямзин
1 Как будет проходить рассадка?

Дворец спорта «Титов-Арена» после проведенного в прошлом году капитального ремонта имеет около 4,2 тыс. посадочных мест. Согласно санитарному регламенту, максимальная загрузка на играх не должна быть больше 50%. таковы требования Роспотребнадзора.

Чтобы не создавать ажиотажа, руководство клуба просит болельщиков позаботиться о покупке билетов заранее: продажи на сайте клуба уже стартовали.

Занимать места можно будет через сидение, на расстоянии друг от друга.

Презентация команды &quot;Динамо-Алтай&quot; сезона 2020-2021 годов.
Презентация команды «Динамо-Алтай» сезона 2020−2021 годов.
Дмитрий Лямзин
2 Сколько стоит билет?

В наступившем сезоне «Динамо-Алтай» сделало то, о чем долго просили болельщики — запустило продажу билетов по секторам. Раньше люди шли скопом, кто-то успевал занять лучшие места, кто-то — нет. И все были этим не довольны. Теперь, покупая билеты на сайте, можно выбрать себе удобный сектор и конкретное место.

Стоимость билетов теперь тоже варьируется. На самые удобные сектора — 3 и 9 билеты стоят по 300 рублей, на сектора 2, 4, 8, 10 — 250 рублей, на сектора «боковушки» 1,5, 6, 7, 11, 12 — по 200 рублей.

За один неполный день зрители уже купили онлайн порядка 40 билетов на хоккей, уточнили в клубе.

3 Будут ли работать кассы?

Болельщикам надо иметь в виду — на ближайших домашних матчах «Динамо-Алтай» уличные кассы работать не будут. Их решено вообще закрыть. В октябре полноценная кассовая зона откроется внутри самой «Титов-Арены». Зрители смогут зайти в фойе и на экранах посмотреть, какие места и на каких секторах еще свободны.

Это гораздо удобнее, чем стоять в очереди на улице и мерзнуть.

Дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot; за два дня до открытия
Дворец спорта «Титов-Арена» за два дня до открытия
Анна Зайкова
4 Кто может прийти на хоккей бесплатно?

Бесплатное посещение матчей предусмотрено для некоторых категорий граждан:

  • Ветераны ВОВ и приравненные к ним лица (необходимо обязательное предъявление документа, предоставляющего право на льготу);
  • Инвалиды I группы (необходимо обязательное предъявление документа, предоставляющего право на льготу);
  • Дети до 3-х лет;
  • Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах и школах-интернатах при предварительной подаче групповой заявки;
  • Дети-инвалиды I и II групп (и лицам их сопровождающие, при наличии документа, подтверждающего право на сопровождение ребенка).
Как открывали дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot;
Как открывали дворец спорта «Титов-Арена»
Дмитрий Лямзин
5 У кого есть льготы?

Для пенсионеров и инвалидов стоимость входного билета составит 150 рублей. По такой же цене билет на хоккей можно купить на детей до 10 лет. (необходимо обязательное предъявление документа, предоставляющего право на льготу);

При предъявлении специального документа льготой могут воспользоваться участники боевых действий и ветераны вооруженных (военных) конфликтов. Для студентов дневных отделений действует специальная программа, с условиями которой можно ознакомиться в студенческих союзах.

Как открывали дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot;
Как открывали дворец спорта «Титов-Арена»
Дмитрий Лямзин
6 Когда дома играет «Динамо-Алтай»?

25 сентября команда возвращается из своего первого выезда. В Саратове барнаульские хоккеисты трижды выиграли у местного «Кристалла» и один раз проиграли. Пока барнаульцы с 9 очками занимают второе место. 10 очков набрали «Красноярские Рыси».

Первый домашний матч команды пройдет 2 октября. Соперник — курганский «Юниор». Начало — в 19.00. Три остальных встречи пройдут 3,5 и 6 октября.

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