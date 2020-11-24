В барнаульском «Динамо» начались внутренние проверки из-за анонимки по договорнякам

Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» начал внутреннюю проверку из-за появившейся информации об участии ряда футболистов и главного тренера в букмекерских ставках. Анонимные сведения были разосланы в краевые СМИ без каких-либо подтверждений.

Футболисты "Динамо-Барнаул" провели свое первый матч в новом сезоне при зрителях.

Неизвестный источник, подписавшийся Иваном Ильиным, сообщил, что РФС проводит проверку в отношении главного тренера команды Александр Суровцева, защитников Николая Шинкевича, Максима Полковникова и второго вратаря Даниила Гавиловского.

«Вся эта компашка подняла нехилое бабло, уровень жадности настолько зашкаливал, что спалились», — цинично сказано в анонимке.

Аноним утверждает, что ставки против собственной команды были сделаны в матче с «Камазом» (Набережные Челны) и «Волгой» (Ульяновск), на которые были высокие коэффициенты.

В доказательство приводятся скрины некой переписки.

Анонимка на «Динамо-Барнаул». altapress.ru Анонимка на «Динамо-Барнаул». altapress.ru

Парадоксальный факт: оба подозрительных матча «Динамо-Барнаул» выиграло.

В клубе altapress.ru сообщили, что Российский футбольный союз по итогам первого круга чемпионата действительно начал проверки на предмет выявления манипуляций. Под прицел попали многие региональные клубы.

В самом «Динамо-Барнаул» решили провести внутреннюю проверку. Если «ставочники» будут найдены, им грозит увольнение. Условие о недопустимости подобных действий прописаны в контрактах футболистов и тренерского штаба.

Что было ранее

Кстати, это не первый эпизод, когда игроки и тренер «Динамо» попадают в скандал со ставками.

В 2010 году на этом же были пойманы тренеры команды мастеров Сергей Кормильцев и Вадим Бриткин. В результате оба покинули клуб.