В барнаульском Дворце зрелищ и спорта эпично рушат горючий потолок

На сегодняшний день подвесной потолок над ледовой ареной демонтирован на небольшой площади. Специалисты продолжают срезать гипсокортонные плиты, убирать деревянные конструкции, на которых они крепятся.
Параллельно крышу с внутренней стороны обшивают металлическими листами.
По словам Евгения Якунина, управляющего директора «Титов-Арены», полностью снять потолок планируется через 10 дней.
Что еще происходит в «Титов-Арене»?
В настоящий момент на объекте продолжают демонтировать старые окна, которые состояли из металлических труб. Оконные перекрытия планируется обшить сэнгвич-панелями. Сам фасад здания будет выполнен в бело-синих цветах.
Внутри строители приводят в порядок места для зрителей — старые сиденья давно вывезли, теперь необходимо убрать толстый слой краски, который покрывает основание трибун.
Из 4 тысяч новых мягких кресел, которые здесь установят, 1,5 тыс. уже готовы.
Также в «Титов-Арене» начали собирать мультимедийный куб, который будет предназначен для показа повторов хоккейного матча.
К концу месяца строители начнут убирать бетонную «подушку», которая располагается между внутренней системой охлаждения и поверхностью льда. Ее толщина — около метра, что превышает нормативные показатели.
Когда откроют «Титов-Арену»?
Полностью завершить ремонтные работы на объекте планируется осенью. Пока называются две даты — это середина сентября, когда стартует хоккейный сезон, либо первая декада октября.
В этот период Барнаул будет принимать международный турнир Student Hockey Challenge, часть матчей которого планируется провести именно на «Титов-Арене».