В барнаульском Дворце зрелищ и спорта эпично рушат горючий потолок

На прошлой неделе во Дворце зрелищ и спорта, который теперь носит имя «Титов- Арена», приступили к демонтажу подвесного потолка. Он был камнем преткновения между пожарной службой и бывшим собственником объекта. МЧС настаивало на том, что потолок сделан из горючего материала.

Во Дворце зрелищ и спорта разбирают подвесной потолок над ареной

На сегодняшний день подвесной потолок над ледовой ареной демонтирован на небольшой площади. Специалисты продолжают срезать гипсокортонные плиты, убирать деревянные конструкции, на которых они крепятся.

Параллельно крышу с внутренней стороны обшивают металлическими листами.

По словам Евгения Якунина, управляющего директора «Титов-Арены», полностью снять потолок планируется через 10 дней.

Что еще происходит в «Титов-Арене»?

В настоящий момент на объекте продолжают демонтировать старые окна, которые состояли из металлических труб. Оконные перекрытия планируется обшить сэнгвич-панелями. Сам фасад здания будет выполнен в бело-синих цветах.

Внутри строители приводят в порядок места для зрителей — старые сиденья давно вывезли, теперь необходимо убрать толстый слой краски, который покрывает основание трибун.

Во Дворце зрелищ и спорта разбирают подвесной потолок над ареной Анна Зайкова

Из 4 тысяч новых мягких кресел, которые здесь установят, 1,5 тыс. уже готовы.

Также в «Титов-Арене» начали собирать мультимедийный куб, который будет предназначен для показа повторов хоккейного матча.

К концу месяца строители начнут убирать бетонную «подушку», которая располагается между внутренней системой охлаждения и поверхностью льда. Ее толщина — около метра, что превышает нормативные показатели.

Во Дворце зрелищ и спорта разбирают подвесной потолок над ареной Анна Зайкова

Когда откроют «Титов-Арену»?

Полностью завершить ремонтные работы на объекте планируется осенью. Пока называются две даты — это середина сентября, когда стартует хоккейный сезон, либо первая декада октября.

В этот период Барнаул будет принимать международный турнир Student Hockey Challenge, часть матчей которого планируется провести именно на «Титов-Арене».