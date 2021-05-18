В барнаульской школе № 78 детям рассказали о биатлоне

17 мая в школе № 78 молодые спортсмены и их наставники рассказали детям о биатлоне, а также на практике показали элементы тренировочной работы.

Проект «Биатлон в школы — биатлон в ГТО» реализуется силами «Барнаульской федерации биатлона», совместно с АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», при содействии «Фонда социальных проектов Александра Локтева».

— традиционно, 78-ая школа отличается высоким уровнем военно-патриотического воспитания, и сегодняшний мастер-класс вызвал по-настоящему неподдельный интерес среди учеников. Это было видно по эмоциям, горящим глазам и желанием попробовать пострелять несколько раз, — отметил Александр Локтев, основатель Фонда социальных проектов.

Первой урок биатлона приняла Барнаульская школа № 24, эстафету подхватили и другие школы Барнаула.

Открытый урок биатлона в школе № 78. Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона.

Первыми в России такой урок провели в феврале этого года, в Кургане. Этот опыт признали удачным, и масштабировали на всю страну. Сейчас в проекте участвуют более 30 регионов, в том числе и Алтайский край.

Чтобы проект получил достойное развитие, вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов оказал весомую помощь Алтайскому краю, приобретя на личные средства для Барнаульской городской федерации биатлона 10 винтовок и 20 установок для стрельбы, с которыми сейчас спортсмены и посещают школы.

У пятиклассников школы № 78 в этот день было подведение итогов соревнований Юнармейцев, и биатлонный урок идеально вписался в их формат.

Несколько юных биатлонистов прямо в зале, расположившись на стрелковом коврике, сделали пристрелочные выстрелы из пневматических винтовок, дав почувствовать себя биатлонистами самым смелым, объяснив, как пользоваться винтовкой и разрешив опробовать ее в деле.

В подарок, две винтовки и две установки для стрельбы, из старого арсенала стрелкового инвентаря Барнаульской федерации биатлона, после урока, остались в школе — их безвозмездно передали учебному заведению, чтобы у детей была возможность продолжить тренировки.