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Спорт
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В Белокурихе состоялась открытая тренировка для детей и подростков по летнему биатлону

3 августа на городском стадионе в г. Белокуриха, состоялась открытая тренировка для детей и подростков по летнему биатлону, в рамках реализации Гранта президента России на проект «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ».

Открытая тренировка по летнему биатлону.
Открытая тренировка по летнему биатлону.
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.

Организаторами открытой тренировки выступили ГСОО Барнаульская федерация биатлона, АО «Курорт Белокуриха», ООО Газпром газораспределение Барнаул, Агрохолдинг «Гудвилл». Информационную поддержку традиционно оказал Барнаульский пивоваренный завод.

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков желающих познакомиться с видом спорта как биатлон, а также получить навыки стрелковой подготовки.

На открытом воздухе с навыками биатлона познакомились более 60 детей разного возраста, причём принять участие в тренировке могли абсолютно бесплатно все желающие ребята.

Открытая тренировка по летнему биатлону.
Открытая тренировка по летнему биатлону.
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.

В качестве инструкторов были члены юношеской сборной края по биатлону, которые и провели ознакомительные занятия по стрельбе, после чего каждый из присутствующих детей получили возможность пострелять из современных пневматических винтовок «Пионер 345 К».

Открытая тренировка проходила с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретенного на средства президентского гранта.

Открытая тренировка по летнему биатлону.
Открытая тренировка по летнему биатлону.
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.
Открытая тренировка по летнему биатлону.
Открытая тренировка по летнему биатлону.
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.
Открытая тренировка по летнему биатлону.
Открытая тренировка по летнему биатлону.
ГСОО Барнаульская федерация биатлона.

Традиции летнего биатлона для подрастающего поколения продолжатся первенством города Барнаула по летнему биатлону среди детей, которое состоится 7−8 августа в Барнауле на биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва по адресу ул. Власихинская, 69Л.

Такие соревнования проводятся впервые в спортивной истории города. Юные биатлонисты, будут использовать современные и уникальные пневматические винтовки «Пионер 345 К», приобретенные благодаря Гранту Президента России по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ».

  • 7 августа состоится спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами.
  • 8 августа самый интересный вид программы — эстафетная гонка.

Начало соревнований в 13.00.

Информационная поддержка соревнований — ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

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