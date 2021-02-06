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Спорт

В Бийске за 360 млн рублей построят круглогодичный каток

В 2022 году в Бийске появится первый круглогодичный каток с искусственным льдом общей площадью более 2,5 тыс. квадратных метров, сообщает ТАСС.

Строительство ледовой арены в Рубцовске.
Строительство ледовой арены в Рубцовске.
Дмитрий Лямзин

На его строительство выделят больше 360 млн рублей по национальному проекту «Демография».

«У нас есть крытый каток в городе, но он не круглогодичный, а планируется построить первый круглогодичный крытый каток с искусственным льдом общей площадью более 2,5 тыс. квадратных метров. В настоящее время в завершающей стадии находится работа с документацией для того, чтобы объявить аукцион на определение подрядчика. Мы рассчитываем, что строительство начнется в апреле текущего года», — сказал начальник отдела спорта администрации Бийска Роман Бакланов.

Пропускная способность катка будет рассчитана 50 человек в смену. Помимо этого, на объекте будут установлены трибуны на 250 человек для возможности проведения спортивных мероприятий.

В январе Алтайский край посетил министр спорта России Олег Матыцин. Местные жители пожаловались ему на недостаток спортивной инфраструктуры.

В частности, в регионе нехватка ледовых объектов. В крае нет возможности бесплатно заниматься фигурным катанием, а стоимость часа аренды льда доходит до 11 тыс. рублей.

Матыцин призвал региональные власти привлекать частные инвестиции при создании катков и бассейнов, поскольку эти спортивные объекты посещает больше всего людей и они быстро окупаются.

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