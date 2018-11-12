В Бразилии сразу после гонки подрались пилоты Формулы-1

Зачинщиком скандала стал Макс Ферстаппен. Он был раздосадован маневром Окона. Во время гонки гонщик «Форс Индии» врезался в болид пилота «Ред Булла», в результате чего тот вылетел с трассы, потерял лидирующую позицию и финишировал вторым. Победителем же оказался Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

В ходе радиопереговоров Ферстаппен назвал Окона идиотом.

Окона признали виновным в инциденте и присудили ему 10 секунд штрафа, однако это не удовлетворило Ферстаппена. Но этого Максу оказалось мало и он решил набросится на обидчика после гонки. Он подошел к французу, высказал претензии и несколько раз его толкнул. За это пилот «Ред Булла» получил два дня общественных работ.