Хоккеист «Алтая» во время матча пытался сломать сопернику нос

1 ноября хоккейный клуб «Алтай» провел очередной домашний матч. Соперником на этот раз была команда «Чебоксары». Несмотря на крупный счет 6:1 в пользу «гостей», «Алтай» явно сдаваться не собирался. В конце встречи нервы у спортсменов не выдержали.

Драка произошла в третьем периоде. Форвард «Алтая» Роман Решетников и защитник «Чебоксар» Александр Андрюков побросали клюшки и сошлись в рукопашной.

Под громкие крики болельщиков «бойцов» разнимали линейные арбитры. Оба спортсмена получили штраф по 5 минут.

Надо сказать, что чебоксарцу досталось больше. Изначально были подозрения, что у него может быть перелом носа. Однако в последствии этот диагноз не подтвердился. В администрации клуба уточнили, что ситуация на льду была вполне стандартная и драки в хоккее совсем не редкость.

Сегодня, 2 ноября, на Карандин Арене пройдет повторная встреча двух команд.