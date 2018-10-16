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Выходка футбольного «бегунка» обернулась для «Динамо-Барнаул» штрафом

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал футбольный клуб «Динамо-Барнаул» на 35 тысяч рублей. Причиной стал нетрезвый болельщик, который выскочил на поле.

Во время кубкового матча "Динамо" - "Оренбург" на поле выбежал болельщик
Во время кубкового матча "Динамо" - "Оренбург" на поле выбежал болельщик
Ярослав Махначев, https://vk.com/id801585

Инцидент произошел 25 сентября во втором тайме матча с «Оренбургом» в рамках 1/16 финала Кубка России.

Как уже сообщал altapress.ru, какое-то время охрана не замечала выбежавшего на поле мужчину, внимательно наблюдая за болельщиками на трибунах. Когда уже по стадиону прошелся хохот, секьюрити сообразили, началась погоня.

Пойманный «бегунок» за присутствие в общественном месте в нетрезвом виде отделался административным штрафом.

Отметим, что санкции в отношении клуба могли оказаться еще жестче. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, за необеспечение безопасности на стадионе штраф может доходить до 100 тысяч рублей.

Юристы утверждают, что обозначенную сумму или ее часть, возможно, придется оплачивать самому нарушителю, учитывая, что данные о нем остались у правоохранителей и службы безопасности «Динамо-Барнаул».

Отметим, что последний раз громкий случай с выбеганием болельщиков на поле произошел на барнаульском стадионе 11 лет назад, когда во время последнего матча сезона 2007 года на поле выскочила две полуголые девушки.

В 2007 году болельщики уже выбегали на поле стадиона &quot;Динамо&quot;
В 2007 году болельщики уже выбегали на поле стадиона «Динамо»
vk.com/dynamo_barnaul

Был ли тогда оштрафован клуб, никто уточнить не смог. В «Динамо-Барнаул» лишь сообщили, что с тех пор дисциплинарный регламент РФС несколько раз менялся.

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