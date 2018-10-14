В Барнауле феерично завершился самый женский мини-футбольный сезон

12 октября в барнаульском клубе «Че Гевара» состоялось традиционное награждение спортсменов, принимавших участие в летних турнирах по эгидой «Алтайской краевой ассоциации мини-футбола». В этом сезоне объединение провело более 10 различных турниров, три из которых среди женских команд. В прошлом году о любительском женском мини-футболе на Алтае еще толком никто и не знал.

Самым массовым по количеству участников в прошедшем сезоне стал Чемпионат Алтайского края по летнему мини-футболу, которым объединил более 50 команд. Победителями Премьер-лиги и Высшей лиги стали команды «Атлетик» и «Хозмастер».

16 октября им еще предстоит очная встреча в финале Кубка края. Это будет битва молодости и футбольного азарта, который демонстрирует «Атлетик», против опытности «Хозмастера».

В Барнауле наградили победителей летних мини-футбольных турниров Алтайская краевая ассоциация мини-футбола

Андрей Проскурин,

директор «Алтайской краевой ассоциации мини-футбола»:

Я уже отмечал, что сейчас балом в алтайском мини-футболе правит молодежь. Команда «Атлетик» этому доказательство. Мне лино очень импонирует этот коллектив и по манере игры и по отношению к футболу. Могу сказать, это уже не просто коллектив, а настоящая дружная семья.

Что было нового?

Впервые в прошедшем сезоне АКАМФ провел три турнира для девушек. В начале лета женские команды соревновались на чемпионате KFC, в августе прошел Кубок Содружества, а в сентябре Чемпионат Алтайского края, объединивший сразу девять команд.

Соперниками мастеровитого «Алтая», под руководством известного тренера Оксаны Жбанниковой, стал студентки классического университета, молодые хоккеистки «Коммунальщика», а также самобытные сборные из Барнаула, Ребрихи и поселка Комсомольский Павловского района.

В Барнауле наградили победителей летних мини-футбольных турниров Алтайская краевая ассоциация мини-футбола

В нынешнем году в женское футбольное сообщество влилась команда «Сбербанк», став по сути первым корпоративным коллективом в женском мини-футболе на Алтае.

Андрей Проскурин,

директор «Алтайской краевой ассоциации мини-футбола»:

Я рад, что женский мини-футбол на Алтае развивается на любительском уровне. Думаю, что в ближайшие годы количество участников турниров среди девушек будет только расти.

Что ждет футболистов дальше?

Уже 27 октября в Барнауле стартует полугодовой мини-футбольный «марафон». Чемпионат края нового сезона продлится по апреля и станет для региона юбилейным десятым. Уже известно, что соревноваться в нем будут более 100 команд.

В Барнауле наградили победителей летних мини-футбольных турниров Алтайская краевая ассоциация мини-футбола

В нынешнем году впервые за три года проведения ветеранской «Лиги футбольных легенд Алтая» в нем примут участие 10 коллективов.

Отдельный турнир в зимнем сезоне будет проводится по будням. Впервые совместно с АКС «Динамо» «Алтайская краевая ассоциация мини-футбола» проведет Кубок «Динамо», за который поборются 6 команд.

В Барнауле наградили победителей летних мини-футбольных турниров Алтайская краевая ассоциация мини-футбола

Андрей Проскурин,

директор «Алтайской краевой ассоциации мини-футбола»:

По подбору игроков этот турнир не будет уступать Супер-лиге регулярного Чемпионата.

В Барнауле наградили победителей летних мини-футбольных турниров Алтайская краевая ассоциация мини-футбола

На традиционном общем награждении по итогам зимнего сезона 2018−2019 годов футболисты встретятся теперь в апреле.

Фотографии триумфаторов летнего сезона в полном размере вы можете скачать здесь.