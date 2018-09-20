«Болельщики правы»: главный тренер «Динамо-Барнаул» хочет уйти в отставку

19 сентября футбольный клуб «Динамо-Барнаул» дома уступил «Сибири-2» со счетом 2:3. В регулярном чемпионате это уже четвертое подряд поражение. На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Сергей Шишкин сделал официальное заявление: он готов уйти в отставку, если ее одобрит президент клуба. Решение может быть принято уже на этой неделе.

«Шишки» на Сергея Шишкина последнее время летят со всех сторон. Болельщики «Динамо-Барнаул», недовольные тем, что команда не выигрывает в чемпионате с начала августа, весь негатив перекладывают на главного тренера. В сети пользователи даже предложили создать петицию с требованием его отставки.

Не обошлось без инцидентов и на последней игре. В перерыве между таймами, когда команды выходили на поле, зрители освистали Шишкина и начали кричать ему: «Уходи». Нервы у наставника динамовцев, видимо, не выдержали, и он резко ответил: «Уйду, когда скажут!».

Но болельщики не унимались. С трибун то и дело слышались оскорбительные слова в его адрес.

Сергей Шишкин , главный тренер «Динамо-Барнаул» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

После игры главный тренер был немногословен.

Сергей Шишкин,

главный тренер ФК «Динамо-Барнаул»:

Не хочу кого-то оскорблять, переходить на личности. Наверно, болельщики правы. Мне надо собрать вещи и ехать домой. Раз у меня с этой новой командой ничего не клеится. Наверно, встречусь с президентом (ФК «Динамо-Барнаул», — прим. ред.). Какое он примет решение, так и будет. Спасибо.

Президент клуба Алексей Минин находится в командировке. Вернуться он должен 22 сентября.

Что будет дальше?

Если Сергей Шишкин не передумает и его отставка примут, исполняющим обязанности главного тренера станет Александр Суровцев. Сейчас в клубе он занимает должность тренера и имеет лицензию категории В.

ФК «Динамо-Барнаул» победил по пенальти в 1\64 финала Кубка России пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

Согласно регламенту, в качестве и.о. Суровцев может проработать до двух месяцев. За это время руководство клуба должно найти постоянного наставника с лицензией категории А, дающей право быть главным тренером в профессиональном клубе. Однако даже если этого не произойдет, вряд ли «Динамо-Барнаул» снимут с чемпионата. Во втором дивизионе группы «Восток» и без того немного команд. Шесть коллективов играют в четыре круга.

В пресс-службе ФК «Динамо-Барнаул» предложили раньше времени не делать выводов и дождаться результатов встречи Сергея Шишкина и Алексея Минина.

Что известно о Сергее Шишкине

Главному тренеру «Динамо-Барнаул» 45 лет, он родом из Якутии. Выступал за клубы высшей лиги чемпионата России — «Крылья Советов» из Самары, «Уралан» из Элисты, «Факел» из Воронежа. С 2005 по 2008 год был игроком самарского клуба «Юнит», выступавшего во втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье». Всего в высшей лиге чемпионата России Шишкин сыграл 176 матчей, забил 2 мяча.

ФК «Динамо-Барнаул» победил по пенальти в 1\64 финала Кубка России пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

В 2011 году началась его тренерская карьера в клубе «Якутия». В 2016 году, когда клуб был закрыт, Сергея Шишкина пригласили в барнаульское «Динамо». В этом же сезоне вместе с командой в зоне «Восток» он стал серебряным призером, а через год — бронзовым.