Випы, Рапоня и незасчитанный гол: чем еще запомнился кубковый матч «Динамо» против «Оренбурга»

25 сентября в Барнауле прошел кубковый матч 1\16 финала, в котором местное «Динамо» встречалось с «Оренбургом». Чуда не случилось: более опытная команда гостей, выступающая в Премьер-лиге, выиграла 0:2 и прошла в следующую стадию. Сама встреча запомнилась небывалым вниманием со стороны болельщиков, в том числе и высокопоставленных, незасчитанным голом и чудиком, выходка которого может дорого обойтись «Динамо-Барнаул».

Толпы болельщиков

Зрители начали собираться около стадиона «Динамо» за час до начала матча. Ближе к 17.00 здесь уже было сложно протолкнуться. Продажу билетов на кубок запустили еще месяц назад. Предварительно продали около 2 тысяч билетов. За день до матча кассы стадиона тоже работали. 24 сентября болельщики приобрели еще 400 билетов.

Несмотря на это у касс стадиона и на центральной проходной все равно скопилась очередь. Некоторые болельщики возмущались, требовали открыть еще одни ворота. Когда стало понятно, что пройти на футбол все желающие точно не успевают, руководство клуба открыло служебный вход и очередь сразу рассосалась.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

Внутри стадиона тоже было непривычно многолюдно. Буквально на глазах заполнилась северная трибуна под козырьком. Южная тоже была под завязку. Часть народа переходила ограждения и садилась на места, где не успели заменить кресла, кто-то стоял в проходе.

По официальным подсчетам, кубковый матч посетило около 8 тысяч человек. 6,5 тысяч зрителей — это те, кто прошел по билетам и сезонным абонементам. Бесплатно на стадион пускали ветеранов, спортсменов, воспитанников спортшкол.

Рапопорт и VIP-персоны

Ожил и фанатский сектор «Динамо-Барнаул». То, что у клуба еще есть громкоголосые болельщики, стало понятно еще на прошлой кубковой встрече с «Томью». В этот раз у фанатов было тяжеловесное подкрепление. На встречу с «Оренбургом» приехал бывший главный фанат динамовцев Михаил Рапопорт (Рапоня), ныне проживающий в Калининграде.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

Было много и высокопоставленных гостей. От исполнительной власти — врио вице-губернатора Андрей Щукин, который, к слову, редко бывает на футболе, предпочитая хоккей, и замначальника спортуправления Юрий Самсоненко.

В отдельной ложе футбол смотрели мэр Барнаула Сергей Дугин, бывший первый заместитель губернатора Сергей Локтев, руководитель УФСИН Алтайского края Валерий Усачев, предприниматель Евгений Ракшин и председатель совета директоров «БМК» Гарри Шония.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

Был замечен и депутат АКЗС Юрий Матвейко, но не в вип-ложе, а среди простых болельщиков.

«12 игрок» на поле

Во втором тайме на поле «Динамо» случилось совсем не футбольное ЧП. Подвыпивший болельщик решил помочь барнаульской команде и выскочил на поле. Какое-то время охрана его не замечала, внимательно наблюдая за болельщиками на трибунах. Когда уже по стадиону прошелся хохот, секьюрити сообразили, началась погоня. Повязать «12-го игрока» так и не удалось. Кто-то из болельщиков пошутил: «Лучше бы девчонки полуголые опять выскочили».

Во время кубкового матча «Динамо» — «Оренбург» на поле выбежал болельщик Ярослав Махначев , https://vk.com/id801585 Во время кубкового матча «Динамо» — «Оренбург» на поле выбежал болельщик Ярослав Махначев , https://vk.com/id801585 Во время кубкового матча «Динамо» — «Оренбург» на поле выбежал болельщик Ярослав Махначев , https://vk.com/id801585 Во время кубкового матча «Динамо» — «Оренбург» на поле выбежал болельщик Ярослав Махначев , https://vk.com/id801585 Во время кубкового матча «Динамо» — «Оренбург» на поле выбежал болельщик Ярослав Махначев , https://vk.com/id801585

Смех смехом, а из-за выходки болельщика футбольному клубу может грозить серьезный штраф.

Незасчитанный гол

По игре футболисты «Динамо-Барнаул» совсем не выглядели беспомощными мальчиками для битья. Наши футболисты даже пытались «огрызаться», периодически уходя в контратаки, подгоняемые громким криком трибун.

Пропустило глупый по своей сути гол «Динамо» уже в самом конце первого тайма, как говорится, в раздевалку.

После перерыва игра возле ворот «Оренбурга» оживилась. Удачный проход молодого полузащитника «Динамо» Евгения Кузнецова чуть не закончился голом, но мяч прошел мимо ворот.

Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул» Кубковый матч «Динамо-Барнаул» против «Оренбург» Пресс-служба ФК «Динамо-Барнаул»

Забить удалось только Владимиру Завьялову, но гол не засчитали. Хотя решение спорное. Дело в том, что вратарь «Оренбурга» Александр Довбня после нарушения начал вводить мяч, вбросил его себе, но тут подоспел Завьялов, который его перехватил и с острого угла попал прямо в ворота.

Главный судья из Москвы Дмитрий Турбин почему-то решил, что гол не засчитан, хотя его свистка перед тем, как Довбня ввел мяч, никто не слышал.

На послематчевой пресс-конференции Владимир Завьялов признался, что до спорного момента действительно сфолил, на затем все было по правилам. Почему взятие ворот «Оренбурга» при счете 0:1 не засчитали, большой вопрос. Но теперь это уже останется в истории.