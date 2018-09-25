Читайте нас в соцсетях
25 сентября 14°C
Новости
Вся лента
Спорт
128

У стадиона «Динамо» в Барнауле впервые за много лет собралась очередь из болельщиков

25 сентября футбольный клуб «Динамо-Барнаул» принимает на своем поле «Оренбург». За час до начала встречи перед стадионом выстроилась огромная очередь. Люди продолжили прибывать даже после начала матча.

Болельщики барнаульского "Динамо"
Болельщики барнаульского "Динамо"
Олег Богданов

Впервые за долгое время обе обновленные трибуны стадиона — северная и южная — заполнены полностью. По предварительным подсчетам, на футбол уже пришли 4 тысячи болельщиков. И это не окончательная цифра.

Продажу билетов руководство ФК «Динамо-Барнаул» запустило еще месяц назад. Предварительно было продано около 2 тысяч билетов. За день до матча кассы стадиона тоже работали. 24 сентября болельщики приобрели еще 400 билетов.

Несмотря на это, сегодня у касс стадиона «Динамо» и на центральной проходной все равно скопилась очередь. Чтобы люди смогли быстрее пройти на футбол, руководство клуба экстренно открыло для всех служебный вход.

Напомним, барнаульская команда пробилась в 1/16 финала Кубка Росии впервые за 26 лет. В случае выхода в следующую стадию «Динамо» может встретиться с моковским ЦСКА.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка