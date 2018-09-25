У стадиона «Динамо» в Барнауле впервые за много лет собралась очередь из болельщиков

25 сентября футбольный клуб «Динамо-Барнаул» принимает на своем поле «Оренбург». За час до начала встречи перед стадионом выстроилась огромная очередь. Люди продолжили прибывать даже после начала матча.

Впервые за долгое время обе обновленные трибуны стадиона — северная и южная — заполнены полностью. По предварительным подсчетам, на футбол уже пришли 4 тысячи болельщиков. И это не окончательная цифра.

Продажу билетов руководство ФК «Динамо-Барнаул» запустило еще месяц назад. Предварительно было продано около 2 тысяч билетов. За день до матча кассы стадиона тоже работали. 24 сентября болельщики приобрели еще 400 билетов.

Несмотря на это, сегодня у касс стадиона «Динамо» и на центральной проходной все равно скопилась очередь. Чтобы люди смогли быстрее пройти на футбол, руководство клуба экстренно открыло для всех служебный вход.

Напомним, барнаульская команда пробилась в 1/16 финала Кубка Росии впервые за 26 лет. В случае выхода в следующую стадию «Динамо» может встретиться с моковским ЦСКА.