Алексей Смертин получил новый пост в руководстве Российского футбольного союза

Звезда мирового футбола Алексей Смертин, выходец из Алтайского края и экс-депутат АКЗС, назначен на пост директора Российского футбольного союза (РФС) по региональной политике и международным отношениям. При этом он сохранит пост офицера РФС по борьбе с дискриминацией в российском футболе, сообщае т ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.

Новое назначение для меня — это новый вызов, заявил Алексей Смертин.

За несколько последних лет мы провели огромную работу, связанную с подготовкой чемпионата мира в нашей стране. Теперь, после его окончания, очень важно грамотно и правильно распорядиться тем наследием, которое нам оставил этот грандиозный турнир. Международная федерация футбола (ФИФА) задала высокую планку с точки зрения организации соревнований, и, на мой взгляд, это может помочь поднять наши внутренние стандарты в этой части.

Футболист пояснил, что планирует уделять повышенное внимание развитию не только профессионального футбола, но и массового, а также детско-юношеского. Соответственно два основных направления моей деятельности будут связаны с региональной деятельностью РФС и международным отношениям, которые мы будем выстраивать в непосредственном взаимодействии с ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Благодарю РФС за доверие и сделаю все от себя зависящее, чтобы максимально эффективно отработать на этой ответственной должности", — добавил бывший футболист сборной России.

В пользу выбора Алексея Смертина, который был капитаном сборной России и долгое время выступал в сильнейших европейских клубах, было то, что у него есть опыт работы в региональной федерации футбола (Алтайский край), а также в международной сфере. Он являлся одним из послов прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Справка

Будучи футболистом, с 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за английский «Челси» (2003−2006), проведя часть времени в аренде в «Портсмуте» и «Чарльтоне». В России Смертин играл за элистинский «Уралан» (1997−1998), московские клубы «Локомотив» (1999−2000) и «Динамо» (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.