Алексей Смертин стал фигурантом коррупционного скандала в московском "Динамо"

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Владимир Стржалковский заявил в полицию о том, что обществу мог быть причинен финансовый ущерб.

Что за контракты?

Как сообщает РБК, дело касается двух контрактов с британскими компаниями, на которых стояла подпись Алексея Смертина. По данным Стржалковского, через эти организации бывший генеральный директор футбольного клуба Евгений Муравьев якобы мог выводить деньги из "Динамо".

Так, с компанией Golden Toys LLP оформили сделку без одобрения совета директоров клуба. По договору Golden Toys должна была получить 1,25 миллиона евро за содействие в организации перехода в "Динамо" из немецкого "Кёльна" защитника сборной России Константина Рауша.

Российский клуб заплатил немецкому за игрока сборной 1,5 миллиона евро. Как рассказал Стржалковский, проверка показала, что московское представительство Golden Toys зарегистрировано по адресу, совпадающему с домашним адресом Евгения Муравьёва.

По второму эпизоду фигурирует контракт с еще одной компанией из Великобритании — Lucid Lucid Sports Group Ltd. Он касается оказания услуг по анализу трансферного рынка Восточной Европы. По этому договору "Динамо" заказало у британской фирмы исследование, чтобы приобрести футболиста на позицию полузащитника "в возрасте 25–29 лет ростом более 173 сантиметров". Стоимость составила 350 тысяч евро.

В результатах исследования оказались два футболиста, подходящих под параметры. Это полузащитники польского клуба "Лех" Мацей Гайос и Абдул-Азиз Тетте. С последним "Динамо" заключило контракт в январе. Однако акт приёмки исследования датирован 24 февраля — к этому моменту рекомендованный новичок уже работал с "Динамо" на тренировочном сборе. Цена его трансфера составила 800 тысяч евро.

Смертин не виноват

Несмотря на то, что под обоими контрактами стоят подписи Алексея Смертина, Стржалковский уверен в невиновности известного барнаульца:

— Он сам говорит, что ему жестко сказали: подписывай. Мы его ни в чём не подозреваем.

Владимир Стржалковский уверен, что основная ответственность за подписание договоров лежит на бывшем генеральном директоре ФК "Динамо" Евгении Муравьёве.

Юристы считают, что Алексей Смертин может остаться в статусе свидетеля, если удастся доказать, что он лишь выполнял указания руководства.

Самые важные новости — в телеграм-канале altapress.ru