«Это вам не Лужники»: полиция открыла доступ на барнаульский стадион «Коммунальщик»

4 октября женская команда по хоккею на траве «Коммунальщик» проведет свой последний домашний матч с «Волгодонском». Вход на стадион будет открыт для болельщиков. Ранее сотрудники полиции закрыли спортобьект по соображениям безопасности. Якобы руководство клуба не обеспечило должный антитеррористический контроль.

Как сообщил altapress.ru Владимир Кобзев, главный тренер и руководитель клуба «Коммунальщик», часть недочетов устранили. В частности, на входе на стадион теперь будет работать сотрудник с ручным металлоискателем. Оборудование пришлось экстренно докупать.

Клубу также пришлось заказать специальный локализатор взрыва, которым при необходимости будут закрывать бомбу, если найдут ее на стадионе. Во сколько это устройство обойдется, пока не известно. Локализатор будут изготавливать по спецзаказу «Коммунальщика» в Санкт-Петербурге.

Пока же полиция пошла навстречу клубу и разрешила доступ болельщиков на стадион. По словам Владимира Кобзева, решение о закрытии трибун для посетителей приняли из-за бюрократии. Проверяющие с первого раза не смогли разобраться, к какой категории обьектов отнести «Коммунальщик».

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Владимир Кобзев,

руководитель и главный тренер клуба «Коммунальщик»:

После того, как стали разбираться, выяснилось, что наш стадион официально относится к третьей категории с вместимостью до 5 тысяч человек. На самом деле сюда войдет в лучшем случае 500 зрителей. Я изначально говорил, что «Коммунальщик» это вам не «Лужники» и повышенные требования по безопасности к нам предъявляться не должны. Компромиссное решение, к счастью, было найдено.

3 октября вход на стадион для болельщиков уже был открыт. Сегодня, 4 октября, клубу особенно нужна поддержка зрителей. В случае второй победы над «Волгодонском» наша команда сможет укрепить свои позиции.

Почему закрывали «Коммунальщик»?

О том, что стадион якобы не отвечает требованиям безопасности, стало известно 14 сентября, когда немногочисленных болельщиков попросили покинуть трибуны. Произошло это перед самым началом матча с командой «Динамо-Электросталь».

Несмотря на то, что проблему все-таки удалось решить, директору клуба грозит штраф на сумму в 50−100 тыс. рублей.