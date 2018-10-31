Правительство Алтайского края предложило профсоюзам отдать Дворец спорта

Правительство Алтайского края направило письмо в крайсовпроф с предложением передать власти Дворец зрелищ и спорта. Об этом altapress.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, представители правительства предложили профсоюзам отдать объект безвозмездно.

Altapress.ru связался с руководителем Алтайкрайсовпрофа Иваном Пановым. Он заявил, что давать комментарии по этому поводу «пока рано».

Иван Панов,

председатель Алтайкрайсовпрофа:

Я не буду пока комментировать эту ситуацию, потому что сейчас нахожусь в Москве. Свою позицию я обозначу позднее.

Altapress.ru также обратился в управление спорта и молодежной политики Алтайского края, где пояснили, что составлением этого документа не занимались. Но в ведомстве отметили, что вопрос передачи объекта в краевую собственность неоднократно поднимался до этого.

Объявление на входе во Дворец зрелищ и спорта. Barnaul22.

Ранее уже сообщалось, что сценарий с передачей Дворца спорта в собственность края возможен. Источник altapress.ru в правительства рассказывал, что такой вариант «спасения» Дворца согласован с губернатором Виктором Томенко. Однако он настаивает на бесплатной передаче здания на баланс края. Если стороны договорятся, сразу же после этого может начаться ремонт во Дворце, полагают эксперты.

Лидер алтайских профсоюзов Иван Панов тогда заявлял, что крайсовпроф не намерен продавать или отдавать здание, а будет дальше судиться за то, чтобы объект открыли и разрешили эксплуатировать в таком виде, в каком он есть сейчас.