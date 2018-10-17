Что будет с Дворцом зрелищ и спорта в Барнауле: четыре сценария

Уже два месяца судьба закрытого по решению суда Дворца зрелищ и спорта не ясна: возобновит ли он свою работу, будет ли там ремонт и сменит ли площадка собственника. Altapress.ru проанализировал имеющуюся информацию и спрогнозировал четыре возможных варианта дальнейшего развития событий.

Сценарий № 1: объект остается в собственности Крайсовпрофа , реконструкции не будет

О том, что Краевой союз организаций профсоюзов может продать Дворец спорта, заговорили еще в апреле 2017 года. Тогда же источники сообщали и сумму возможной сделки в 90 млн рублей. Уже в этом году вероятный ценник подрос до 100 млн рублей.

15 октября анонимный телеграмм-канал «Неляпунов» сообщил, что объект готовят к продаже уже за 50 млн рублей. Иван Панов, председатель Крайсовпрофа, эту информацию опровергает. «Это слухи, непонятно откуда взявшиеся. Я их комментировать не намерен», — сообщил он altapress.ru.

Объявление на входе во Дворец зрелищ и спорта. Barnaul22.

Собственник намерен отстаивать свою правоту в суде: сейчас готовится апелляция. Крайсовпроф готов дойти до Верховного суда. До этого момента профсоюзы не планируют заниматься реконструкцией объекта, чтобы снять претензии МЧС.

Иван Панов,

председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов:

Основным камнем преткновения является потолок ледовой арены, который крепится на деревянные перекрытия. Мы уже не единожды подтверждали, что эти перекрытия не являются горючими, так как обработаны специальным покрытием.

По словам Панова, демонтаж потолка фактически невозможен.

Иван Панов,

председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов:

Если это сделать, существенно увеличится пространство арены за счет образовавшегося купола. В этом случае холодильному оборудование может не хватить мощности. Кроме того имеющийся потолок выполняет акустическую функцию, без него проведение концертов во Дворце зрелищ и спорта будет не возможным.

Сценарий № 2: Дворец перейдет в краевую собственность , его отремонтируют

По информации altapress.ru, Панов намерен встретиться с губернатором Виктором Томенко. Сам профсоюзный лидер эту информацию подтвердил, однако отметил, что речь должны пойти не о Дворце, а о краевом бюджете на 2019 год.

Однако источники altapress.ru в правительстве региона утверждают, что главной темой встречи должна стать именно судьба спортивного объекта. Ранее губернатор уже обозначал свою позицию, отмечают источники. Она заключалась в следующем: правительство края готово принять объект на свой баланс, но только на условиях безвозмездной передачи.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле Олег Богданов

Если стороны договорятся, ремонт во Дворце может начаться незамедлительно, полагают эксперты. Это необходимо для того, чтобы в максимально сжатые сроки решить вопрос по возобновлению эксплуатации.

Часть работ по реконструкции можно будет провести уже в хоккейное межсезонье — при условии, что объект внесут в краевую инвестиционную программу.

При этом эксперты altapress.ru считают целесообразной достройку хоккейного стадиона на проспекте Сибирский. Дело в том, что помимо хоккейной школы «Алтай», сюда планировали перевести еще несколько спортивных секций, которые сейчас находятся в арендуемых помещениях. Свой «дом» им при любых раскладах нужен.

Сценарий № 3: Дворец продадут в частные руки

Лакомый кусок земли в центре Барнаула всегда будет расти в цене, что бы ни происходило с рынком недвижимости краевой столицы. Так считает Константин Никитеев, директор агентства недвижимости «Ключ-риэлт» и специалист по коммерческим объектам.

Константин Никитеев,

директор агентства недвижимости «Ключ-риэлт»:

Я наблюдаю за историей Дворца зрелищ и спорта. Складывается впечатление, что его как минимум готовят к продаже. У этого сооружения был прекрасный шанс спастись: в период предвыборной гонки Виктор Томенко мог бы распорядиться заняться спасением ледовой арены, чтобы поднять свой рейтинг. Но этого не произошло.

Если в зиму здание не будут отапливать, оно еще больше обветшает, уверен риэлтор и вспоминает историю с рынком «Центральный» (Старый базар). После того, как мэрия не смогла продать его с аукциона, здание закрыли и не отапливали несколько лет. Цена постепенно снижалась, упав со 196 до 53 млн рублей.

Такое развитие в отношении Дворца спорта вряд ли возможно, по крайней мере так заверяют собственники. По словам Ивана Панова, техническое обслуживание здания продолжится. Сейчас объект полностью готов к отопительному сезону. Как только будет необходимо, тепло во Дворце запустят. Затраты на отопление в зимний период руководитель Крайсовпрофа оценил в 400−600 тысяч рублей в месяц.

Дворец зрелищ и спорта , Барнаул

Никитеев считает, что дворец могут продать с обременением — тогда собственнику нужно будет думать, что с этим делать.

«Сколько будет стоить его обновление, нужно считать — для начала провести экспертизу строения: оценить его несущие и ограждающие конструкции, систему коммуникаций и так далее», — рассуждает Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края.

Сценарий № 4: здание разберут — на его месте построят жилье

По словам Никитеева, есть и второй вариант — новый владелец сразу отдаст объект под разбор.

Геннадий Малков, руководитель агентства недвижимости «Дом», предполагает, что вскрытые во время реконструкции проблемы могут вылиться в демонтаж здания: «И переживать по этому поводу не стоит: умерла, так умерла».

Три соседних участка общей площадью 1,5 га выкуплены предположительно структурами родственников погибшего бизнесмена Анатолия Банных, напоминает Никитеев. Если присоединить к ним еще 1,5 га территории под дворцом, то получится огромный кусок земли в центре города, который можно, например, застроить жильем. Тем более, что по соседству уже строится многоквартирный дом.

На месте дворца, построенного в советское время, также может появиться объект спортивно-развлекательной направленности для проведения массовых мероприятий. А вот торговый центр девелопер вряд ли захочет строить — он не сможет конкурировать с той же «Галактикой», расположенной в этой же части города, полагает Малков.