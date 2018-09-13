На барнаульской площади Сахарова вместо колеса обозрения может появиться здание

В Барнауле может серьезно измениться облик площади Сахарова. Уже осенью здесь планируют закрыть парк «Барнаульская крепость» и демонтировать колесо обозрения. Как удалось выяснить altapress.ru, участок принадлежит структурам, близким к погибшему предпринимателю Анатолию Банных. По нашим данным, собственники участка уже давно подыскивают архитектурное решение для строительства здания на месте парка.

Что произошло

В 2017 году РИК «Барнаульская крепость» выкупила у Минимущества края 0,4 га на Сахарова за 9,1 млн рублей, доказав на это право во всех судебных инстанциях. По данным сайта раскрытия информации rusprofile.ru, собственниками участка стали: сын погибшего предпринимателя Анатолия Банных — Максим и его партнеры Андрей Голяшкин, Олег Коршунов, Евгений Федотов, Елена Клюшникова, Андрей Козлов.

Арендующий территорию парка «Барнаульская крепость» Роман Романов отказался от комментариев для altapress.ru. Однако он уточнил, что ежегодно заключает с собственником краткосрочный договор аренды, который действует до 31 октября. Продлят ли его — пока неизвестно.

Примечательно, что в ближайшее время на Сахарова перестанут проводить городские праздники. Все мероприятия (в том числе новогодние гуляния) планируют перенести на новую площадку в барнаульском тукластере — около Старого базара. Мэр города Сергей Дугин неоднократно анонсировал этот «подарок» барнаульцам, а в конце лета новую площадку начали расчищать под будущую сцену, елку и другие постройки для праздников.

Для чего пригоден участок на Сахарова

Площадь Сахарова. dering.ru

Площадь участка в 0,4 га, который сейчас занимает парк, позволяет построить крупное здание. Например, «Культурно-деловой центр «Пушкинский», в котором расположен концертный зал «Сибирь» и ряд министерств, занимает 0,3 га.

Но проект может быть еще мощнее. Источники altapess.ru утверждают, что структурам наследников Банных принадлежит расположенная рядом с «Барнаульской крепостью» знаменитая сахаровская гора (сейчас это пристанище бомжей). Предприниматели выкупили расположенные под ней резервуары для воды (на случай пожаров), которые сейчас городу уже не нужны. Если их демонтировать и объединить участки, то можно получить больше гектара земли в самом сердце города.

Площадь Сахарова. altapress.ru.

Что могут построить на площади

Участок на Сахарова между Дворцом зрелищ и спорта и ул. Молодежной давно рассматривается для строительства здания. Около 10 лет назад мастерская Александра Деринга предлагала проект культурно-делового центра: на верхних этажах высотки должны были располагаться офисы, на нижних — концертный зал для проведения городских мероприятий.

Роман Романов напомнил altapress.ru, что площадь Сахарова должна была стать началом Обского бульвара, о котором говорят еще с советских времен. Предполагалось, что именно на площади должен появиться мощный архитектурный акцент.

Площадь Сахарова. pkk5.rosreestr.ru

По данным кадастровой карты, участок парка могут использовать для эксплуатации зоны развлечений и аттракционов. Расположенную рядом гору — для строительства многоквартирного дома 9 и более надземных этажей с коммерческими помещениями. Однако по проекту генплана развития Барнаула, который должны принять в 2018 году, территория относится к зоне смешанной общественно-деловой и специализированной застройки. «Посадить» на участок жилую высотку нельзя.