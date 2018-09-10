В «историческом» Барнауле начали строить площадь для народных гуляний

На пешеходной части ул. Мало-Тобольская расчистили большой участок. Ранее администрация Барнаула сообщала, что здесь планируют построить новую площадь для народных гуляний, в том числе под проведение Новогодних елок.

Участок находится по адресу ул. Мало-Тобольская, 23а рядом с рынком «Центральный» (Старый базар) и сейчас огорожен коричневым забором. До недавних пор здесь располагалось двухэтажное здание в белом сайдинге (в 2017-м продавали за 33 млн рублей). Его снесли, с территории вывезли строительный мусор и разровняли ее. Ожидается, что на участке построят площадь для проведения городских мероприятий.

Как может выглядеть площадь?

На недавно прошедшем в Барнауле фестивале «Зодчество в Сибири» бюро MDVA studio представила эскизы будущей площади. Архитекторы спроектировали тротуар с благоустройством вдоль Барнаулки, предложили горожанам небольшой парк под навесом, кафе с уличной верандой, уличные павильоны для торговли, туалет. Для озеленения рекомендованы луговые травы, которые хорошо смотрятся летом и зимой. На площади предусмотрена сцена, место для городской ели и катка.

Будущая площадь на Мало-Тобольской в Барнауле. altapress.ru

Как пояснил altapress.ru автор проекта Максим Максименко, эскиз готовился по заданию одного из предпринимателей Алтайского края для представления в администрацию города. Это было одно из множества решений для данного участка. Пока неизвестно, что будут строить на будущей площади.

Будущая площадь на Мало-Тобольской в Барнауле. altapress.ru

Кто застроит участок?

Ранее Татьяна Сибиркина, руководителя отдела по развитию туризма администрации города, сообщала altapress.ru, что территорию планирует осваивать СК «Сибирия», которая реконструирует рынок «Центральный». Компания также начала строить автомобильный мост через Барнаулку, который позволит покупателям подъезжать к зданию рынка. Однако сейчас работы приостановлены.

Также инвестор не уложился в заявленные сроки реконструкции рынка «Центральный». По данным сайта администрации Барнаула, открыть его должны были «к осени 2018 года».