5 фактов о новом лидере алтайских профсоюзов Иване Панове

20 сентября Алтайкрайсовпроф выбрал нового председателя — 35-летнего Ивана Панова, исполнявшего обязанности руководителя объединения с июня . Несмотря на молодой возраст, он опытный член объединения — 10 лет работает в крайсовпрофе.

1. Ивану Панову 35 лет — родился 11 января 1983 года. У него два высших образования. В 2006 году окончил Барнаульский государственный педагогический университет по направлению «филология», а в 2012 году — Академию труда и социальных отношений («юриспруденция»).

2. Панов активно выступает против пенсионной реформы. По его словам, в стране сначала нужно принять программы по повышению зарплаты, увеличению продолжительности жизни и созданию рабочих мест.

Иван Панов , председатель Алтайкрайсовпрофа. vk.com/panov83

3. По данным ресурса «Энциклопедия кандидатов», в 2012 году Панов участвовал в выборах в Барнаульскую гордуму как самовыдвиженец, но депутатом не стал.

Иван Панов , председатель Алтайкрайсовпрофа. vk.com/panov83

4. Панов — активный пользователь соцсетей. У него есть аккаунты в Facebook, Instagram, ВКонтакте. В соцсетях он постит селфи, фото еды, снимки с отдыха и работы, а также из спортзала. Профсоюзный лидер придерживается правильного питания и занимается с личным тренером.

5. Трудовую деятельность начал корреспондентом в объединении «Бизнес-Центр Сибири» (2004 год). В 2004—2007 годах был зампредседателя профкома студентов БГПУ, в 2007—2008 годах — менеджером по связям с общественностью в фирме ОРП «Кардос» (Москва). С ноября 2008 года работал в алтайском крайсовпрофе на разных должностях, с мая 2013 года — зампредседателя, с 20 сентября 2018 года — председатель.