Стали известны возможные кандидаты на должность министра спорта Алтайского края

По данным altapress.ru, в правительстве Алтайского края продолжается отбор кандидатур на должность министра спорта региона. Среди возможных руководителей нового ведомства называют несколько человек, среди которых директор спортшколы, один из руководителей краевой федерации и даже бывший начальник управления Владимир Альт. Последний от слухов о своем возвращении напрочь открещивается.

Как сообщают источники, близко знакомые с ситуацией, среди рассматриваемых кандидатур есть руководитель «Федерации шахмат Алтайского края» Артем Поломошнов. Однако, по его словам, с ним никто по этому поводу не связывался, официальных предложений возглавить министерство спорта ему не поступало.

При этом Поломошнов отметил, что в принципе готов вести переговоры.

Артем Поломошнов,

руководитель «Федерации шахмат Алтайского края»:

По образованию я экономист. Много лет проработал в промышленности (он был финансовым директором Барнаульского меланжевого комбината — прим. ред.). И, конечно, это отрасль мне ближе. Однако спорт я люблю и, как его развивать в структуре нашей федерации, понимаю. На мой взгляд, если перед новым ведомством будут поставлены цели, должны быть реальные инструменты для их выполнения.

Всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Сибири» стартовали в спортивном комплексе «Обь». Барнаул , 17 января 2013 года. Олег Богданов

Среди кандидатов на должность министра спорта Алтайского края называют и Александра Звягинцева, директор спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Обь».

Сам Звягинцев от комментариев по этому поводу отказался, сказав лишь, что сейчас находится в Рубцовске на соревнованиях, а затем уезжает в Казань на Чемпионат России.

Парк спорта в Барнауле. 2016 год. Евгения Родочинская

Любопытно, что в спортивном сообществе всерьез обсуждается вариант возвращения во власть Владимира Альта, возглавлявшего управление спорта до ноября 2015 года. Эту информацию «кандидат» назвал домыслами.

Как сообщают инсайдеры, слухи могли возникнуть после того, как 18 октября Владимир Альт был замечен на игре «Алтайбаскета». Перед матчем он якобы продолжительно беседовал с заместителем губернатора Виталием Снесарем.

Сам Владимир Альт этот факт подтвердил, но при этом отметил, что никаких вытекающих последствий из этого разговора не было.

Есть ли красноярский след?

Как уже писал altapress.ru, есть вероятность, что на должность министра спорта Алтайского края может прийти человек из Красноярска. Источники сообщают, что им может стать Аркадий Кривошеев, руководитель Академии борьбы им. Миндиашвили.

В мае нынешнего года Кривошеев ушел с поста замминистра спорта Красноярского края. Заявление об уходе тогда ему подписал Виктор Томенко. В красноярском министерстве он проработал три года. Там Аркадий Кривошеев курировал профессиональный спорт и массовую физическую культуру на территории региона.

Парк спорта в Барнауле. 2016 год. Евгения Родочинская

Что будет с управлением спорта?

Как уже сообщалось, губернатор Виктор Томенко принял решение расформировать управление спорта и молодежной политики. Появится отдельное министерство спорта, а направление молодежной политики передают в управление реализации программ развития, начальник которого, к слову, не назначен.

Исполняет обязанности руководителя единого управления в настоящий момент Юрий Самсоненко.