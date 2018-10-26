Томенко произвел несколько рокировок в правительстве Алтайского края

Рокировки

С 12 ноября приступят к своим обязанностям три руководителя. Экс-руководитель управления по туризму Юрий Захаров будет начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу. Любопытно, что несколько лет назад краевое управление по внешним связям возглавлял тесть Захарова — Александр Жилин.

Управление по развитию туризма и курортной деятельности возглавит Евгений Дешевых, который до этого руководил управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Этим ведомством в свою очередь будет руководить бывший заместитель управления по туризму Александр Евстигнеев — внук бывшего ректора АлтГТУ Владимира Евстигнеева и зять спикера АКЗС Александра Романенко.

Другие назначения

Юрий Самсоненко стал врио начальника управления спорта и молодежной политики. Ранее он был заместителем руководителя управления.

Министром здравоохранения с 29 октября станет 41-летний Дмитрий Попов. До этого он занимал пост замминистра здравоохранения Красноярского края. Накануне он подал в отставку из-за истории с закупкой льготных лекарств и возникшим дефицитом медикаментов.

Любопытно, что до этого Томенко назначил врио министра здравоохранения Наталью Белоцкую — она пробыла на этом посту всего три дня.