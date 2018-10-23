Томенко назначил нового главу Минздрава

До нового назначения Наталья Белоцкая была врио заместителя министра здравоохранения края. Она курировала первичную медпомощь в сельской местности, реализацию госпрограмм, контроль за обеспечением лекарствами жителей края и диспансеризацию. До этого занимала руководящие должности в Первомайской районной больнице.
Ранее источники altapress.ru прогнозировали, что министром здравоохранения станет Дмитрий Попов. До этого он занимал пост замминистра здравоохранения Красноярского края, который покинул из-за скандальной истории с закупкой льготных лекарств и возникшим дефицитом медикаментов. Однако в итоге Попов отказался возглавить алтайский минздрав.
Бывший министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова накануне заняла должность вице-премьера.
Также Виктор Томенко с 24 октября официально отправил в отставку Елену Лебедеву, начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края. Altapress.ru писал, что с коллективом управления она попрощалась вечером 22 октября.