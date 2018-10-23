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Томенко назначил нового главу Минздрава

Врио министра здравоохранения Алтайского края с 22 октября стала Наталья Белоцкая. Распоряжение об этом подписал губернатор края Виктор Томенко, сообщает сайт правительства региона.

Наталья Белоцкая.
Наталья Белоцкая.
doc22.ru

До нового назначения Наталья Белоцкая была врио заместителя министра здравоохранения края. Она курировала первичную медпомощь в сельской местности, реализацию госпрограмм, контроль за обеспечением лекарствами жителей края и диспансеризацию. До этого занимала руководящие должности в Первомайской районной больнице.

Ранее источники altapress.ru прогнозировали, что министром здравоохранения станет Дмитрий Попов. До этого он занимал пост замминистра здравоохранения Красноярского края, который покинул из-за скандальной истории с закупкой льготных лекарств и возникшим дефицитом медикаментов. Однако в итоге Попов отказался возглавить алтайский минздрав.

Бывший министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова накануне заняла должность вице-премьера.

Также Виктор Томенко с 24 октября официально отправил в отставку Елену Лебедеву, начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края. Altapress.ru писал, что с коллективом управления она попрощалась вечером 22 октября.

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