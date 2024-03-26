В чем сила, брат? Сибирские бодибилдеры похвастались горами мышц в Барнауле — фоторепортаж altapress.ru

Спортсмены выступали в более чем 45 категориях: фитнес-бикини, мужской и пляжный бодибилдинг, бодифитнес, фит-модель, атлетик, фитнес пары и другие.
Взгляните, какие эффектные кадры получились.
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Чемпионат и первенство Сибири по бодибилдингу прошел на днях в Барнауле в спортивном клубе «Темп». Более 350 спортсменов покрасовались мышцами и автозагаром перед фотокорреспондентом altapress.ru.
Спортсмены выступали в более чем 45 категориях: фитнес-бикини, мужской и пляжный бодибилдинг, бодифитнес, фит-модель, атлетик, фитнес пары и другие.
Взгляните, какие эффектные кадры получились.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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