26 марта
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Спорт

В чем сила, брат? Сибирские бодибилдеры похвастались горами мышц в Барнауле — фоторепортаж altapress.ru

Чемпионат и первенство Сибири по бодибилдингу прошел на днях в Барнауле в спортивном клубе «Темп». Более 350 спортсменов покрасовались мышцами и автозагаром перед фотокорреспондентом altapress.ru.

Чемпионат СФО по бодибилдингу 2024.
Чемпионат СФО по бодибилдингу 2024.
Дмитрий Лямзин.

Спортсмены выступали в более чем 45 категориях: фитнес-бикини, мужской и пляжный бодибилдинг, бодифитнес, фит-модель, атлетик, фитнес пары и другие.

Взгляните, какие эффектные кадры получились.

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