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Спорт

В Екатеринбурге проведут шахматный турнир претендентов с участием двух китайских товарищей

16 марта в Екатеринбурге начнется шахматный турнир претендентов на мировую корону, в котором сыграют 8 международных гроссмейстеров, в том числе два представителя Китая — Дин Лижэнь и Ван Хао.

Шахматы. Конфликт.
Шахматы. Конфликт.
СС0

В настоящее время в России продолжает действовать временный запрет на въезд на территорию России граждан Китая, за исключением дипломатических делегаций и ряда других случаев. Турнир претендентов 2020 года относится именно к исключениям.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) предпринимает беспрецедентные меры безопасности по организации этого турнира. Китайские шахматисты сейчас проходят карантин.

Вместе с тем именно из-за коронавируса отказался от участия в турнире азербайджанский шахматист, победитель Кубка мира 2019 года Теймур Раджабов. По его мнению, ФИДЕ не обеспечит в Екатеринбурге стопроцентную безопасность. В связи с отказом освободившееся место займет француз Максим Вашье-Лаграв.

В турнире также сыграют три российских гроссмейстера Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, а также американец Давид Каруана и голландец Аниш Гири.

Отметим также, что Ростуризм накануне опроверг прошедшую в некоторых СМИ информацию о том, что в связи с распространением коронавируса иностранцам запрещено заселяться в отечественные гостиницы. Соответствующее заявление размещено на сайте федерального агентства.

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