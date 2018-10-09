В ФК «Краснодар» прокомментировали инцидент с футболистами Мамаевым и Кокориным

В заявлении сообщается, что по делу о драке правоохранительные органы ведут расследование. В «Краснодаре» уверены, что после окончания следствия этому инциденту дадут «соответствующую правовую и юридическую оценку».
Ранее сообщалось, что в кафе на Арбате произошла драка с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. В ней пострадал федеральный чиновник. По данным источника «Интерфакса», между футболистами и чиновником возникла словесная перепалка. Футболисты, якобы, оскорбили чиновника и ударили его по лицу.
Как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудники кафе, в котором произошла потасовка, предположили, что футболисты находятся под действием наркотиков или алкоголя.