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В ФК «Краснодар» прокомментировали инцидент с футболистами Мамаевым и Кокориным

Футбольный клуб «Краснодар» прокомментировал сообщение об участии своего полузащитника Павла Мамаева в драке с чиновниками Минпромторга в Москве. В клубе такие действия считают «неприемлемыми» и осуждают «любые формы насилия». Заявление опубликовали на официальном сайте.

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

В заявлении сообщается, что по делу о драке правоохранительные органы ведут расследование. В «Краснодаре» уверены, что после окончания следствия этому инциденту дадут «соответствующую правовую и юридическую оценку».

Ранее сообщалось, что в кафе на Арбате произошла драка с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. В ней пострадал федеральный чиновник. По данным источника «Интерфакса», между футболистами и чиновником возникла словесная перепалка. Футболисты, якобы, оскорбили чиновника и ударили его по лицу.

Как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудники кафе, в котором произошла потасовка, предположили, что футболисты находятся под действием наркотиков или алкоголя.

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