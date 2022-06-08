8 июня
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Спорт

В футбольном «Динамо-Барнаул» сменится главный тренер после неудачного сезона

8 июня стало известно о том, что команду «Динамо-Барнаул» покидает главный наставник Александр Суровцев. Причина проста — неудовлетворительное выступление футболистов в Чемпионате Футбольной национальной лиги — 2. В клубе уже назвали имя возможного приемника.

Александр Суровцев, главный тренер ФК "Динамо-Барнаул"
Александр Суровцев, главный тренер ФК "Динамо-Барнаул"
Дмитрий Лямзин

«По обоюдному соглашению сторон Александр Суровцев покидает пост главного тренера „Динамо-Барнаул“ по истечению срока контракта. Футбольный клуб благодарит его за работу и желает успеха в дальнейшем развитии», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, в сезоне 2020−2021 годов, когда «Динамо-Барнаул» впервые стартовало в ФНЛ-2, команда заняла седьмое место из 16 команд. В прошедшем сезоне все сложилось куда более плачевно — 12 место из 16 команд.

В клубе решили, что этот результат не удовлетворительный.

Кто станет приемником

Предварительно достигнута договоренность с тренером Олегом Яковлевым, который в скором времени должен приехать в Барнаул для знакомства с командой. «Динамо-Барнаул» он уже тренировал в сезоне 2015−2016 гг.

На кубковом матче &quot;Динамо Барнаул&quot; - &quot;Нижний Новгород&quot;.
На кубковом матче «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород».
Дмитрий Лямзин

Как стало известно altapress.ru, тренерский штаб усилит еще один специалист — Виталий Вихляев. Он приехал на Алтай из Павлодара. При его участии местная футбольная команда «Аксу» выиграла первенство первой лиги Республики Казахстан и вышла в Премьер-лигу.

Новый сезон 2022−2023 годов начнется для «Динамо-Барнаул» после 15 июля.

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