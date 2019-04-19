На лед выходит Руслан Чайкин: в хоккейном «Алтае» начинаются серьезные изменения

19 апреля официально сменилось руководство ХК «Алтай». На место Дмитрия Чекалина, который пять лет занимал пост директора, пришел бывший сотрудник краевого минспорта Руслан Чайкин. И это, возможно, далеко не все изменения. В хоккейной среде не утихают споры вокруг возможного камбэка оскандалившегося экс-тренера Александра Климова и смены названия команды.

Почему сменился директор «Алтая»?

В хоккейном клубе «Алтай» Руслан Чайкин будет работать с приставкой «и.о» до тех пор пока его кандидатура не пройдет полное согласование в региональном правительстве. Ознакомиться с его анкетой и подписать ее должны курирующий спорт вице-премьер Денис Губин и даже губернатор Виктор Томенко.

В том случае, если у них возникнут сомнения, кандидата пригласят на личное собеседование, после которого и будет приниматься решение о трудоустройстве.

Руслан Чайкин , ведущий специалист минспорта края vk.com/id83991014

По словам Алексея Перфильева, руководителя краевого минспорта, сейчас такую процедуру проходят четыре кандидата на руководящие должности в подведомственные ему структуры. Подобное согласование может занять не меньше месяца.

Информация о том, что Дмитрий Чекалин покинет свой пост появилась еще в марте. Тогда Алексей Перфильев сообщил, что у бывшего директора клуба была возможность проявить себя, но он ею не воспользовался.

Дмитрий Чекалин , директор ХК «Алтай» vk.com/hcaltaiofficial

По данным altapress.ru, в связи с расторжением контракта Дмитрию Чекалину выплачена компенсация и предложено несколько вариантов трудоустройства. Один из них — заместитель директора школы хоккея им Алексея Черепанова в Барнауле.

Новый руководитель «Алтая» Руслан Чайкин до вчерашнего дня работал ведущим специалистом краевого минспорта, курировал зимние виды спорта, участвовал в разработке региональной программы развития хоккея. Молодой человек (29 лет) на днях вернулся с обучения спортивному менеджменту в городе Сочи.

Что будет со структурой клуба?

В настоящий момент хоккейный «Алтай» работает как краевое автономное учреждение, единственным учредителем которого выступает региональный минспорт. Финансирование клуба и школы идет через него.

Не исключено, что структура эта будет меняться.

Хоккейный клуб «Алтай» vk.com/hcaltaiofficial

По информации altapress.ru, в ближайшие месяца планируется зарегистрировать новую автономную некоммерческую организацию, в которую войдет минспорт, как «ретранслятор» бюджетных средств, представители бизнеса, готовые инвестировать в развитие хоккея и некая общественная организация.

Скорее всего, в ее роли выступит АКС «Динамо».

Как будет работать новая организация 18 апреля обсуждалось на закрытом совещании в минспорте, где помимо министра Перфильева присутствовали руководитель краевой федерации хоккея Максим Рябцев, а также известные предприниматели Михаил Дроздов (завод «Редукционно-охладительные установки») и Вадим Смагин («Бочкари»). Оба — большие любители этого вида спорта.

Вадим Смагин ( слева) и Михаил Дроздов hcdinamo.su

По данным инсайдеров, обсуждение длилось больше четырех часов и местами было очень жарким.

Михаил Дроздов, который ранее выступал против кандидатуры Руслана Чайкина, комментировать прошедшую встречу не стал, сказав лишь, что сможет обозначить свою позицию позже.

По имеющейся информации, созданное АНО будет заниматься привлечение в профессиональный хоккей внебюджетных средств.

Уже на следующий сезон их объем должен составить порядка 20 млн рублей, еще 50 млн — вложит край. Таким образом, утверждает министр спорта, бюджет «Алтая» будет сопоставим с бюджетами клубов-лидеров нашего дивизиона.

В течение трех-четырех лет доля «внебюджетки» на клуб должна стать превалирующей. Высвобождающиеся краевые средства будут направляться на развитие детского спорта.

По словам Алексея Перфильева, подобная финансовая модель успешно работает во многих регионах России, например, в Татарстане.

Почему вновь появился на горизонте Александр Климов?

Новый директор ХК «Алтай» и возможные преобразования в клубе — это далеко не единственное, что сейчас будоражит хоккейную среду. В кулуарах активно обсуждается неожиданное возвращение экс-главного тренера клуба Александра Климова, который, не проработав и месяц, был снят со своего поста.

Официальным поводом тогда стало отсутствие у него диплома о высшим образовании, неофициальным — целый шлейф сомнительных историй, в том числе и криминального характера.

Александр Климов , тренер «Алтайских беркутов». Олег Богданов

Как стало известно altapress.ru, Александр Климов решил пойти на второй круг и застолбить за собой пост генерального менеджера клуба, отвечающего за формирование игрового состава. Что примечательно, наличие высшего образования на этой должности не обязательно.

По сообщениям источников, близких к происходящему, на протяжении нескольких недель Александр Климов ведет переговоры с хоккеистами из других регионов, представляясь генеральным менеджером «Алтая» и приглашая их на сборы.

По словам Алексея Перфильева, неподкрепленную никаким статусом активность Климов действительно проявлял. Что касается утверждение его на новом посту, то здесь позиция министра однозначно отрицательная.

Александр Климов , тренер «Алтайских беркутов». Олег Богданов

Есть мнение, что продвижением кандидатуры Александра Климова занимается краевая федерация хоккея, которая, как ни странно, в момент, когда всплыли неоднозначные истории из его бурного прошлого, всячески от него открещивалась.

Что будет с названием клуба?

Не исключено, что уже к следующему сезону главная хоккейная команда края сменит свое название. На сегодняшний день предлагается несколько вариантов, включая «Динамо-Алтай».

Не исключено, что команда может вернуться к своему прошлому имени «Мотор».

Хоккейный клуб «Алтай» vk.com/hcaltaiofficial

Принять окончательное решение о ребрендинге клуба планируется в ближайшие месяцы. В июле для команды будут заказывать новую хоккейную форму, к тому времени уже надо будет определиться с названием и разработать под него новый брендбук.