В хоккейном «Алтае» после прихода новых тренеров начали разбегаться игроки

Хоккейный клуб «Алтай» в ближайшее время может попрощаться с рядом игроков. Уже известно, что 16 января команду покинул капитан Владислав Янцен, игравший на позиции нападающего. По информации altapress.ru, 17 января до конца дня официально могут быть расторгнуты отношения с другими хоккеистами.

Дмитрий Чекалин, директор ХК «Алтай», сообщил altapress.ru, что трудовые отношения c Янценом прекращены по обоюдному согласию сторон. В сезоне 2018/2019 годов Владислав провел за «Алтай» 36 матчей, набрав за это время 19 очков по системе гол+пас (14+5).

К команде он присоединился в прошлом сезоне. Владислав является воспитанником новокузнецкой школы хоккея.

Скорее всего, он перейдет в клуб «Кристалл» из Саратова.

Краевая детская школ по хоккею «Алтай». Олег Богданов

17 января команду покинул защитник Дмитрий Козлов. Он, также как и Янцен, отправится в Саратов.

По поводу судьбы других хоккеистов в «Алтае» комментариев пока не дают. По неофициальной информации, количество ушедших может увеличиться до пяти человек.

В одной из групп ХК «Алтай» ВКонтакте уже есть сообщения, что контракты расторгнуты с защитником Егором Волковым и нападающим Ильей Кузиковым. Оба присоединились к команде в этом сезоне.

Что еще произошло в «Алтае»?

На днях стало известно, что в хоккейном клубе «Алтай» произошла смена тренерского состава. Это произошло 14 января после поражения барнаульской команды в матче с «Чебоксарами» — 0:2.

С 15 января новым главным тренером команды назначен Александр Климов, должность тренера будет занимать Александр Обухов.

Бывший тренер ХК «Алтай» Евгений Бакланов. hcaltai.ru

Как сообщает пресс-служба клуба, с 2007 по 2011 года Александр Климов играл за «Алтай», после завершения карьеры работал главным тренером команд МХЛ «Алтайские Беркуты» (2012/2015). В этот период Обухов был его помощником.

Есть вероятность, что это не все отставки в руководстве клуба. 31 января истекают трудовые контракты у Дмитрия Чекалина и Павла Еремеева, директора СШОР по хоккею «Алтай». Будут ли они продлены, сейчас не известно.