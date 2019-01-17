В хоккейном «Алтае» после прихода новых тренеров начали разбегаться игроки

Дмитрий Чекалин, директор ХК «Алтай», сообщил altapress.ru, что трудовые отношения c Янценом прекращены по обоюдному согласию сторон. В сезоне 2018/2019 годов Владислав провел за «Алтай» 36 матчей, набрав за это время 19 очков по системе гол+пас (14+5).
К команде он присоединился в прошлом сезоне. Владислав является воспитанником новокузнецкой школы хоккея.
Скорее всего, он перейдет в клуб «Кристалл» из Саратова.
17 января команду покинул защитник Дмитрий Козлов. Он, также как и Янцен, отправится в Саратов.
По поводу судьбы других хоккеистов в «Алтае» комментариев пока не дают. По неофициальной информации, количество ушедших может увеличиться до пяти человек.
В одной из групп ХК «Алтай» ВКонтакте уже есть сообщения, что контракты расторгнуты с защитником Егором Волковым и нападающим Ильей Кузиковым. Оба присоединились к команде в этом сезоне.
Что еще произошло в «Алтае»?
На днях стало известно, что в хоккейном клубе «Алтай» произошла смена тренерского состава. Это произошло 14 января после поражения барнаульской команды в матче с «Чебоксарами» — 0:2.
С 15 января новым главным тренером команды назначен Александр Климов, должность тренера будет занимать Александр Обухов.
Как сообщает пресс-служба клуба, с 2007 по 2011 года Александр Климов играл за «Алтай», после завершения карьеры работал главным тренером команд МХЛ «Алтайские Беркуты» (2012/2015). В этот период Обухов был его помощником.
Есть вероятность, что это не все отставки в руководстве клуба. 31 января истекают трудовые контракты у Дмитрия Чекалина и Павла Еремеева, директора СШОР по хоккею «Алтай». Будут ли они продлены, сейчас не известно.