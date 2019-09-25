В Камне-на-Оби состоялся турнир по мини-футболу среди предприятий холдинга «Алтайлес»

Для участников турнир получился напряженным. Впервые в соревнованиях между лесными предприятиями принимала участие команда «Новичиха лес». Ребята очень хорошо подготовились и едва не вырвали победу у лидеров соревнований — команды «Алтайлес». Но пока это не удалось. «Алтайлес» снова первый, второе место у «Новичиха лес», третье — у Рубцовского ЛДК.
После игр спортсмены посетили Каменский ЛДК — комбинат по производству пиломатериалов. Особый интерес вызвала котельная предприятия, которая вырабатывает тепловую энергию на коре и опилках. Этим теплом обеспечиваются сушильные комплексы, а также сам комбинат.
Развитие спорта в городах и селах, где представлены предприятия компании, — важное направление социальной политики холдинга «Алтайлес».
Генеральный директор компании Иван Ключников отметил:
Мы создаем условия для развития творческого и спортивного потенциала сотрудников, а также жителей тех городов и сел, где представлены предприятия нашей компании.
Кубок победителя и грамоты командам вручил председатель краевого комитета профсоюза работников лесных отраслей Валерий Наумкин.
Очень значимо, что предприятия находят время для проведения спортивных турниров. Нужно поддерживать и развивать здоровый образ жизни, — подчеркнул Наумкин.