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В Камне-на-Оби состоялся турнир по мини-футболу среди предприятий холдинга «Алтайлес»

В соревнованиях приняли участие 4 команды — «Рубцовский ЛДК», «Каменский ЛДК», «Новичиха лес», «Алтайлес». Перед открытием турнира спортсмены провели мастер-класс для ребят из Каменской спортивной школы. Мальчишек и девчонок учили набивать мяч, стоять на воротах и забивать голы.

Турнир по мини-футболу.
Турнир по мини-футболу.
Фото из архива ЛХК "Алтайлес".

Для участников турнир получился напряженным. Впервые в соревнованиях между лесными предприятиями принимала участие команда «Новичиха лес». Ребята очень хорошо подготовились и едва не вырвали победу у лидеров соревнований — команды «Алтайлес». Но пока это не удалось. «Алтайлес» снова первый, второе место у «Новичиха лес», третье — у Рубцовского ЛДК.

После игр спортсмены посетили Каменский ЛДК — комбинат по производству пиломатериалов. Особый интерес вызвала котельная предприятия, которая вырабатывает тепловую энергию на коре и опилках. Этим теплом обеспечиваются сушильные комплексы, а также сам комбинат.

Турнир по мини-футболу.
Турнир по мини-футболу.
Фото из архива ЛХК «Алтайлес».
Турнир по мини-футболу.
Турнир по мини-футболу.
Фото из архива ЛХК «Алтайлес».
Турнир по мини-футболу.
Турнир по мини-футболу.
Фото из архива ЛХК «Алтайлес».
Турнир по мини-футболу.
Турнир по мини-футболу.
Фото из архива ЛХК «Алтайлес».

Развитие спорта в городах и селах, где представлены предприятия компании, — важное направление социальной политики холдинга «Алтайлес».

Генеральный директор компании Иван Ключников отметил:

Мы создаем условия для развития творческого и спортивного потенциала сотрудников, а также жителей тех городов и сел, где представлены предприятия нашей компании.

Кубок победителя и грамоты командам вручил председатель краевого комитета профсоюза работников лесных отраслей Валерий Наумкин.

Очень значимо, что предприятия находят время для проведения спортивных турниров. Нужно поддерживать и развивать здоровый образ жизни, — подчеркнул Наумкин.

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