В Канаде эффектный гол уроженца Барнаула Андрея Свечникова признан лучшим

Как пишет «Спорт-Экспресс», он первым в истории лиги отметился лакросс-голом. Форвард дважды забивал подобным образом. В финале голосования он набрал 62% голосов, Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — 38%.
Гол Ивана Проворова из «Филадельфии» выбыл в первом раунде виртуального плей-офф, шайба капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — во втором.
Что известно об Андрее Свечникове
Андрей Свечников — уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.
Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в США.