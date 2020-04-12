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12 апреля 11°C

В Канаде эффектный гол уроженца Барнаула Андрея Свечникова признан лучшим

В шоу «Хоккейная ночь в Канаде» определили лучший гол в текущем сезоне. Его автором стал российский хоккеист Андрей Свечников, родившийся в Барнауле.

Андрей Свечников.
Андрей Свечников.
nhl.com

Как пишет «Спорт-Экспресс», он первым в истории лиги отметился лакросс-голом. Форвард дважды забивал подобным образом. В финале голосования он набрал 62% голосов, Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — 38%.

Гол Ивана Проворова из «Филадельфии» выбыл в первом раунде виртуального плей-офф, шайба капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — во втором.

Что известно об Андрее Свечникове

Андрей Свечников — уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.

Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в США.

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