В Кремле прокомментировали бездарный вылет сборной России с ЕВРО-2020

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на вылет сборной России по футболу с чемпионата Европы, сообщает РИА Новости .

Рассуждения о выступлении команды на турнире излишни, так как в спорте есть простой и понятный ключевой показатель эффективности — победа или поражение, считает пресс-секретарь главы государства.

Песков также добавил, что россияне в любом случае любят свою сборную и будут за нее болеть, пишет Lenta.ru.

21 июня сборная России уступила Дании со счетом 1:4. Команда пропустила три мяча во втором тайме. Россия опустилась на четвертое место в группе B и лишилась возможности продолжить выступление на ЕВРО-2020.

Датчане благодаря крупной победе вышли в плей-офф.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля.