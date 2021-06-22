В Кремле прокомментировали бездарный вылет сборной России с ЕВРО-2020

Рассуждения о выступлении команды на турнире излишни, так как в спорте есть простой и понятный ключевой показатель эффективности — победа или поражение, считает пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что россияне в любом случае любят свою сборную и будут за нее болеть, пишет Lenta.ru.
21 июня сборная России уступила Дании со счетом 1:4. Команда пропустила три мяча во втором тайме. Россия опустилась на четвертое место в группе B и лишилась возможности продолжить выступление на ЕВРО-2020.
Датчане благодаря крупной победе вышли в плей-офф.
Чемпионат Европы продлится до 11 июля.