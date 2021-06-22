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Спорт

В Кремле прокомментировали бездарный вылет сборной России с ЕВРО-2020

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на вылет сборной России по футболу с чемпионата Европы, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Рассуждения о выступлении команды на турнире излишни, так как в спорте есть простой и понятный ключевой показатель эффективности — победа или поражение, считает пресс-секретарь главы государства.

Песков также добавил, что россияне в любом случае любят свою сборную и будут за нее болеть, пишет Lenta.ru.

21 июня сборная России уступила Дании со счетом 1:4. Команда пропустила три мяча во втором тайме. Россия опустилась на четвертое место в группе B и лишилась возможности продолжить выступление на ЕВРО-2020.

Датчане благодаря крупной победе вышли в плей-офф.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля.

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