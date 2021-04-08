В крови тяжело заболевшего капитана сибирской команды по хоккею нашли следы наркотиков

В крови хоккеиста — капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина — нашли следы наркотических веществ. Предварительно речь идет об опиатах и каннабиоидах, сообщает « Интерфакс ».

34-летний спортсмен был госпитализирован в тяжелом состоянии в Казани. Ему поставили диагноз «токсический шок печени».

Вскоре Емелина отправили в московскую федеральную клинику. Ему, возможно, понадобится пересадка печени.

Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования.

«Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина. На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ», — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Авангард».

В пресс-службе добавили — «с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет».

В клубе «Авангард» заявили, что не располагают информацией, подтверждающей следы наркотиков в организме Емелина, пишет bfm.ru. И заявили, что считают информацию о трансплантации печени провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде.

Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча в Казани и был госпитализирован.

Между тем в МВД Татарстана подтвердили наличие наркотических веществ в крови Емелина.