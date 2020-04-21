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21 апреля 16°C

В крупнейшей спортшколе Алтайского края грядут кадровые перестановки

Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Алтай» в скором времени обретет нового директора. Как стало известно altapress.ru, с прежним руководителем Павлом Еремеевым краевой минспорт контракт решил не продлевать.

СДЮШОР "Алтай". Хоккей.
СДЮШОР "Алтай". Хоккей.
sdushor.hcaltai.ru.

Договор с Павлом Еремеевым истекает 30 апреля. До конца месяца он будет передавать дела своему заместителю Алексею Доловых, который, скорее всего, какое-то время будет исполнять обязанности директора.

Кто встанет у руля крупнейшей спортивной школы края, достоверно не известно.

Сам Павел Еремеев свою отставку не комментирует. По неофициальной информации, в школе проводилась ревизия, которая не выявила нарушений. Отношения с тренерским составом и родителями у Павла Еремеева были хорошие. С их стороны претензий к директору не возникало.

На этой должности Павел Еремеев работал с февраля 2016 года.

Хоккей.
Хоккей.
unsplash.com

Сколько детей занимается в «Алтае»

СШОР «Алтай» является крупнейшей спортшколой и по количеству занимающихся и по объемам бюджетного финансирования. Только в Барнауле хоккеем число занимающихся составляет более 500 детей.

У школы есть отделения и по краю, где также насчитывается порядка 500 воспитанников. В 2019 году бюджет школы составлял 56 млн рублей, в 2020-том его сократили до 50 млн рублей.

Как и все юные спортсмены края, воспитанники «Алтая» находятся на карантине, тренировочный процесс на льду полностью прекращен. Заниматься дети могут только дома.

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