2 июля 25°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

В Москве от коронавируса умер легендарный шахматный тренер, уроженец Алтайского края

На 56-м году жизни скончался заслуженный тренер России по шахматам Юрий Дохоян. Об этом сообщает Российская шахматная федерация.

Шахматный тренер Юрий Дохоян.
Шахматный тренер Юрий Дохоян.
Российская шахматная федерация.

Юрий Дохоян родился в селе Зыряновка Заринского района Алтайского края. В столицу он уехал еще школьником, но успел позаниматься шахматами в Барнауле у тренера Юрия Алексеевича Разговора.

В Москве турнирные успехи Юрия Дохояна резко пошли вверх, и в конце 1980-х годов он стал международным гроссмейстером. Затем перешел на тренерскую работу.

На протяжении многих лет Юрий Дохоян был тренером и секундантом 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. А с начала 2010-х годов начал тренировать женскую и мужскую сборные России по шахматам.

Под его руководством российские шахматисты неоднократно выигрывали всемирные Олимпиады.

Федерация шахмат Алтайского края неоднократно приглашала Юрия Дохояна прилететь в Барнаул и посетить малую родину. К сожалению, из-за плотного графика он так и не успел это сделать.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость