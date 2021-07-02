В Москве от коронавируса умер легендарный шахматный тренер, уроженец Алтайского края

На 56-м году жизни скончался заслуженный тренер России по шахматам Юрий Дохоян. Об этом сообщает Российская шахматная федерация.

Юрий Дохоян родился в селе Зыряновка Заринского района Алтайского края. В столицу он уехал еще школьником, но успел позаниматься шахматами в Барнауле у тренера Юрия Алексеевича Разговора.

В Москве турнирные успехи Юрия Дохояна резко пошли вверх, и в конце 1980-х годов он стал международным гроссмейстером. Затем перешел на тренерскую работу.

На протяжении многих лет Юрий Дохоян был тренером и секундантом 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. А с начала 2010-х годов начал тренировать женскую и мужскую сборные России по шахматам.

Под его руководством российские шахматисты неоднократно выигрывали всемирные Олимпиады.

Федерация шахмат Алтайского края неоднократно приглашала Юрия Дохояна прилететь в Барнаул и посетить малую родину. К сожалению, из-за плотного графика он так и не успел это сделать.